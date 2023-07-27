Роботизированную фабрику наноспутников решили создать в Самарском университете

Tекст: Дмитрий Зубарев

В вузе сообщили, что на территории кампуса создадут две киберфизических и одну цифровую фабрики по разработке и выпуску продукции в авиационной, космической и энергетической сферах, передает РИА «Новости».

Как заявил директор передовой инженерной аэрокосмической школы Иван Ткаченко, киберфизическая роботизированная фабрика по разработке и производству наноспутников формата кубсат создается в интересах госкорпорации «Роскосмос», планируется, что первое опытное производство откроется в декабре этого года, сейчас для него закупается и готовится специальное оборудование. По его словам, конструкция наноспутников будет изначально «заточена» под автоматическую сборку роботами.

В перспективе здесь планируется отработать технологию автоматизированного производства наноспутников «Аист-СТ» размерностью 12U, предназначенных для радиолокационного наблюдения за поверхностью Земли в Х-диапазоне. Разработка конкретных спутников – это лишь одна из задач, стоящих перед создаваемой сейчас киберфизической фабрикой, а главное – это отработка типовых роботособираемых конструкций, а также технологий роботизированной сборки, автоматизированного хранения компонентов и материалов, автоматизированной транспортировки деталей и корпусов изделий, контроля и испытаний спутников, в дальнейшем на территории университетского кампуса планируется открыть еще одну киберфизическую фабрику – по разработке и выпуску малогабаритных газотурбинных энергоустановок в интересах «ОДК-Кузнецов».

Уточняется, что в концепции цифровой завод представлен как киберфизическая система, которая объединяет в себе информационные (цифровые) и физические (реальные) компоненты.