Селекционеры Татарстана открыли секрет засухоустойчивой гречихи

Tекст: Алексей Дегтярев

За шесть лет наблюдений на серой лесной почве Лаишевского района была изучена эффективность двух генотипов гречихи, пояснили в университете «Газете.Ru».

Наблюдался традиционный сорт «Краснострелецкий», а также экспериментальная популяция К-990 с так называемыми фасциями – необычно утолщенными, плоскими стеблями и соцветиями.

В засушливые годы, когда температура превышала 30 градусов, растения К-990 накапливали массу плодов в два раза лучше, чем обычный сорт.

«Особенности биосинтеза в органах фасциированной формы К-990 в разные по гидротермическим условиям годы свидетельствуют о ее теплолюбивости и засухоустойчивости», пояснила профессор Фануся Кадырова.

Однако в благоприятные по погоде сезоны традиционный сорт «Краснострелецкий» опережал К-990 по урожайности примерно в полтора раза. Ученые отмечают, что необычная анатомия экспериментальной гречихи может стать важным преимуществом в условиях участившихся засух, связанных с изменением климата. Пока К-990 остается экспериментальной популяцией, но исследователи получили ценные ориентиры для развития новых засухоустойчивых сортов.

