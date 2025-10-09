Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.0 комментариев
Селекционеры Татарстана открыли секрет засухоустойчивой гречихи
Экспериментальная гречиха К-990 с необычно плоским стеблем в засушливые годы приносила в два раза больше плодов по сравнению с традиционными сортами, сообщили в Казанском государственном аграрном университете.
За шесть лет наблюдений на серой лесной почве Лаишевского района была изучена эффективность двух генотипов гречихи, пояснили в университете «Газете.Ru».
Наблюдался традиционный сорт «Краснострелецкий», а также экспериментальная популяция К-990 с так называемыми фасциями – необычно утолщенными, плоскими стеблями и соцветиями.
В засушливые годы, когда температура превышала 30 градусов, растения К-990 накапливали массу плодов в два раза лучше, чем обычный сорт.
«Особенности биосинтеза в органах фасциированной формы К-990 в разные по гидротермическим условиям годы свидетельствуют о ее теплолюбивости и засухоустойчивости», пояснила профессор Фануся Кадырова.
Однако в благоприятные по погоде сезоны традиционный сорт «Краснострелецкий» опережал К-990 по урожайности примерно в полтора раза. Ученые отмечают, что необычная анатомия экспериментальной гречихи может стать важным преимуществом в условиях участившихся засух, связанных с изменением климата. Пока К-990 остается экспериментальной популяцией, но исследователи получили ценные ориентиры для развития новых засухоустойчивых сортов.
