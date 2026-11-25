Желание европейцев и британцев сделать из НАТО базис новой европейской архитектуры безопасности – это не про установление долгосрочного мира, а про навязывание евразийскому континенту своей воли. Казалось бы, как с этим связан антикоминтерновский пакт между Германией и Японией 1936 года?0 комментариев
Турпоток из России в ЮАР вырос почти на четверть за восемь месяцев 2026 года
Турпоток из России в ЮАР вырос на 24,3% за восемь месяцев 2026 года
За первые восемь месяцев 2026 года туристический поток из России в Южно-Африканскую Республику увеличился почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил посол России в Претории Роман Амбаров.
Как отметил посол, Южно-Африканская Республика вызывает все больший интерес у российских путешественников, и эта положительная динамика подтверждается официальной статистикой страны, передает РИА «Новости».
По его словам, в 2024 году страну посетили более 30 тыс. туристов из России, а в 2025 году этот показатель увеличился до 41 708 человек, продемонстрировав рост на 35,7%.
«Радует, что эта тенденция сохраняется и в нынешнем году. По южноафриканским данным, за январь-август 2026 года на юге Африки побывало уже 27,8 тыс. российских путешественников, что на 24,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее», – сказал Амбаров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце спрос россиян на поездки в африканские страны значительно увеличился благодаря расширению прямой авиаперевозки.
Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила о доступности прямых авиарейсов из страны по десяткам зарубежных направлений, включая африканские государства.