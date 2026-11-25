Желание европейцев и британцев сделать из НАТО базис новой европейской архитектуры безопасности – это не про установление долгосрочного мира, а про навязывание евразийскому континенту своей воли. Казалось бы, как с этим связан антикоминтерновский пакт между Германией и Японией 1936 года?0 комментариев
СПЧ решил обсудить с Путиным судьбу тяжелобольных заключенных
Глава СПЧ анонсировал обсуждение с Путиным судьбы тяжелобольных в тюрьмах
Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил о намерении поднять вопрос о тяжелобольных заключенных на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) планирует обсудить с главой государства проблему нахождения в колониях и тюрьмах тяжелобольных людей, передает РИА «Новости».
«Мы планируем обсудить с президентом вопрос того, как быть с тяжелобольными людьми, находящимися в колониях и тюрьмах», – сказал Фадеев.
Встреча Совета с президентом традиционно планируется в первой половине декабря, ближе ко Дню прав человека, который отмечается 10 декабря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Совета Валерий Фадеев сообщил о планируемой на первую половину декабря встрече президента Владимира Путина с обновленным составом СПЧ.
Во вторник глава государства обновил состав Совета.
Ранее член СПЧ Ева Меркачева заявила о планах ходатайствовать об очередном помиловании на встрече с российским лидером.