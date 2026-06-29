АТОР: Россиянам рассказали о правилах въезда в страны СНГ

АТОР: Для въезда в большинство стран ближнего зарубежья виза не требуется

Tекст: Ольга Иванова

Для пересечения границ большинства стран ближнего зарубежья россиянам не требуется виза, передает РИА «Новости».

«Для въезда в большинство стран СНГ и соседние государства россиянам виза не нужна. Но есть нюансы. Где-то нужен загранпаспорт, где-то хватит внутреннего», – сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Отправиться в Белоруссию можно по российскому или заграничному паспорту, главное условие – действительность документа. Детям до 14 лет разрешено въезжать только по загранпаспорту. Находиться в республике разрешается 90 дней.

Путешествие в Армению самолетом из России, Казахстана, Белоруссии и Киргизии возможно по любому из двух видов паспортов. При наземном пересечении границы, например, со стороны Грузии, потребуется только загранпаспорт. Суммарный срок пребывания не должен превышать 180 дней в году, а при нахождении свыше 30 дней нужна регистрация.

Для поездки в Грузию и Азербайджан туристам необходим заграничный паспорт. В Грузии можно находиться до 365 дней, в Азербайджане – до 90 дней в течение года. В Казахстан и Киргизию пускают по обоим видам паспортов, но детям до 14 лет нужен загранпаспорт. Срок пребывания ограничен 90 днями в полугодие.

В Таджикистан въезд осуществляется по загранпаспорту, в Узбекистан – по двум видам документов. Ограничений по срокам нет, но при пребывании дольше 10-15 дней требуется временная регистрация. Для посещения Туркменистана нужны загранпаспорт и виза, оформляемая по приглашению местной миграционной службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года МВД России напомнило о новых правилах пересечения границы несовершеннолетними.

С 20 января 2026 года детям до 14 лет для поездок в ряд стран СНГ потребуется загранпаспорт.

В мае прошлого года президент Узбекистана поручил провести переговоры о въезде россиян по внутреннему документу.