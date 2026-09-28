Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.5 комментариев
Проект запрета на покупку недвижимости россиянами одобрили в Эстонии
Комиссия по сельской жизни парламента Эстонии направила на первое чтение законопроект, запрещающий покупку недвижимости в республике гражданами России и Белоруссии.
Комиссия одобрила законопроект, направленный на укрепление безопасности Эстонии и ограничение возможностей для лиц, связанных с Россией и Белоруссией, приобретать недвижимость в стране, передает РИА «Новости».
Ограничения коснутся граждан этих стран, не имеющих долгосрочного вида на жительство для резидентов Евросоюза или постоянного права на проживание в Эстонии. Запрет также распространится на компании, бенефициарами которых являются россияне или белорусы.
Изменения не затронут уже приобретенную недвижимость. Лица, подпадающие под ограничения, смогут пользоваться рынком аренды и лизинга, но лишатся права покупать недвижимость в будущем.
По словам главы МВД Эстонии Игоря Таро, мера вводится для предотвращения использования недвижимости в поддержке враждебной деятельности. Рассмотрение законопроекта на пленарном заседании парламента назначено на 14 октября.
В августе таможня Эстонии запретила гражданке Финляндии ввезти в Россию сковороду.
В июле Эстония потребовала от Евросоюза ужесточить выдачу виз россиянам.
В июне эстонские власти задержали россиянку по требованию США об экстрадиции.