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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

    5 комментариев
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Какой урок 1941-го не выучила Украина

    Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

    6 комментариев
    28 сентября 2026, 15:25 • Новости дня

    Проект запрета на покупку недвижимости россиянами одобрили в Эстонии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия по сельской жизни парламента Эстонии направила на первое чтение законопроект, запрещающий покупку недвижимости в республике гражданами России и Белоруссии.

    Комиссия одобрила законопроект, направленный на укрепление безопасности Эстонии и ограничение возможностей для лиц, связанных с Россией и Белоруссией, приобретать недвижимость в стране, передает РИА «Новости».

    Ограничения коснутся граждан этих стран, не имеющих долгосрочного вида на жительство для резидентов Евросоюза или постоянного права на проживание в Эстонии. Запрет также распространится на компании, бенефициарами которых являются россияне или белорусы.

    Изменения не затронут уже приобретенную недвижимость. Лица, подпадающие под ограничения, смогут пользоваться рынком аренды и лизинга, но лишатся права покупать недвижимость в будущем.

    По словам главы МВД Эстонии Игоря Таро, мера вводится для предотвращения использования недвижимости в поддержке враждебной деятельности. Рассмотрение законопроекта на пленарном заседании парламента назначено на 14 октября.

    В августе таможня Эстонии запретила гражданке Финляндии ввезти в Россию сковороду.

    В июле Эстония потребовала от Евросоюза ужесточить выдачу виз россиянам.

    В июне эстонские власти задержали россиянку по требованию США об экстрадиции.

    26 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Лавров: Если на нас нападут, война будет короткой

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил западные страны о быстром ответе Москвы в случае прямой вооруженной агрессии против государства.

    Глава внешнеполитического ведомства сослался на слова президента Владимира Путина о готовности дать отпор агрессорам, передает ТАСС. Дипломат подчеркнул решимость Москвы решительно защищать свои интересы.

    «Вот в этом случае, если они на нас нападут, потому что мы не собираемся, как сказал президент, за нами не станет. А еще один раз он сказал, что это будет совсем другая война, и она будет короткой», – заявил министр по итогам участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров также предрек очень короткую войну в случае нападения Европы.

    При этом министр полностью исключил возможность инициативной атаки Москвы на западные государства.

    Летом Лавров предупредил о применении нетрадиционных видов вооружения для отражения подобной агрессии.

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    25 сентября 2026, 20:40 • Новости дня
    Путин словами «цирк уехал, а клоуны остались» оценил заявления Эстонии

    Путин назвал политической клоунадой заявления Эстонии про нападение на Россию

    Путин словами «цирк уехал, а клоуны остались» оценил заявления Эстонии
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прокомментировал слова нового министра обороны Эстонии Мартина Херема о нападении на Россию поговоркой «цирк уехал, а клоуны остались».

    Путин назвал высказывания Херема о нападении на Россию политической клоунадой, передает РИА «Новости».

    «Это тот случай, знаете, как у нас в шутку говорят: цирк уехал, а клоуны остались. Это политическая клоунада», – заявил президент в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур.

    Путин напомнил для сравнения, что население Эстонии чуть более 1,3 млн человек, а численный состав только российской армии 1,535 млн человек. «Ясно, что это полная чушь, полный бред. Но, к сожалению, вот с такими людьми нам приходится иметь дело сегодня в Западной Европе», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Ранее телерадиокомпания ERR распространила информацию о том, что новый глава эстонского оборонного ведомства во время выступления в Тартуском университете 17 сентября текущего года допустил возможность нападения на Россию. По словам министра, с экономической точки зрения Эстонии было бы выгоднее нанести удар первой.

    Впоследствии Херем попытался оправдаться, отметив, что его слова были сказаны наполовину в шутку в контексте рассуждений о последствиях затяжной мобилизации. Тем не менее, подобные заявления спровоцировали громкий скандал внутри страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала главу эстонского внешнеполитического ведомства ответить за угрозы в адрес Москвы.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пообещал уничтожить республику в случае превентивного удара по российской территории.

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    26 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Лавров напомнил о словах Путина про «войну с Европой»

    Лавров заявил о нежелании России воевать с Европой

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о нежелании Москвы вступать в вооруженный конфликт с европейскими государствами, несмотря на их агрессивные планы.

    Руководитель внешнеполитического ведомства выступил на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что президент Владимир Путин неоднократно отвергал возможность конфликта.

    «Мы многократно излагали нашу позицию, поэтому ничего добавить я не могу. Излагал ее лично президент Путин. Он говорил ранее и вот недавно, буквально, по-моему, в Петербурге подтвердил позицию, что воевать с Европой мы не собираемся – это бред и чушь», – заявил Сергей Лавров.

    При этом министр обратил внимание на агрессивную риторику западных стран. По его словам, именно европейские государства активно готовятся к противостоянию с Москвой, планируя достичь максимальной боеготовности к 2030 году.

    Глава МИД Сергей Лавров исключил возможность нападения России на европейские страны.

    Президент России Владимир Путин назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.

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    25 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Путин: ЕС использует Украину как пушечное мясо для ограничения развития России
    Путин: ЕС использует Украину как пушечное мясо для ограничения развития России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обвинил европейские элиты в намерении использовать Украину в качестве расходного материала для сдерживания развития России.

    Агрессивные круги в Европе хотят использовать Украину как пушечное мясо для ограничения развития России, заявил Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур, передает ТАСС.

    «Нагнетание со стороны определtнных кругов, настроенных агрессивно, можно объяснить только одним: они хотят и дальше использовать Украину и украинцев как пушечное мясо, а Украину как государство в качестве инструмента борьбы с Россией для того, чтобы не допустить нашего развития, ограничить наше развитие, затормозить движение России вперед», – заявил глава государства

    Ранее Служба внешней разведки сообщила о планах Евросоюза использовать украинцев в качестве пушечного мяса.

    В прошлом году президент России Владимир Путин обвинил западные страны в отношении к жителям Украины как к расходному материалу.

    Ранее глава государства указал на уговоры европейских кураторов продолжать вооруженный конфликт до последнего украинца.

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    26 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Захарова указала на противоречия в реакции ЕС на приглашение Путина на G20
    Захарова указала на противоречия в реакции ЕС на приглашение Путина на G20
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла противоречивые заявления европейских политиков относительно возможного участия президента России Владимира Путина в саммите G20.

    Захарова в Telegram-канале обратила внимание на противоположные реакции европейских политиков на приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20.

    «Высокий представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас и глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль дали противоположную реакцию на приглашение президенту России принять участие в саммите Двадцатки в США», – отметила Мария Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что Кая Каллас назвала известие о приглашении тяжелым. При этом ее немецкий коллега счел ситуацию лакмусовой бумажкой и призвал использовать подобные возможности.

    В связи с этим Захарова усомнилась в самостоятельности решений, принимаемых представителями Евросоюза, предположив, что они лишь транслируют чужие установки.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль поддержал приглашение российского лидера на саммит G20.

    Глава евродипломатии Кая Каллас выразила недовольство возможным участием президента России в этом мероприятии.

    Напомним, США выразили надежду на участие Путина в саммите G20 в Майами.

    Российская сторона пока не дала официального ответа на приглашение.

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    25 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    Путин назвал провокацией заявления Запада об угрозе войны с Россией
    Путин назвал провокацией заявления Запада об угрозе войны с Россией
    @ Александр Жолобов/photo.roscongress.ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.

    Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур заявил, что Россия не готовится к боевым действиям с Европой. Он назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.

    «Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой», – заявил российский лидер, передает РИА «Новости».

    По словам президента, у Москвы нет ни планов, ни оснований для вооруженного конфликта с европейскими государствами. Он отметил, что на Западе активно обсуждают возможность российской атаки и призывают готовиться к войне.

    «Со стороны европейских стран это, безусловно, целенаправленное раздувание ситуации и провокация. Многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации и поэтому должны сами готовиться к боевым действиям, к войне с Россией», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Владимир Путин также заявил об отсутствии у Москвы намерений угрожать Европе.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев опроверг информацию о подготовке нападения России на европейские страны.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал западные публикации о планах России страшилками.

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    25 сентября 2026, 22:00 • Новости дня
    Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отечественная команда одержала победу в медальном зачете чемпионата Европы по боксу, который завершился в Софии, завоевав 15 наград различного достоинства.

    Российские спортсмены завоевали семь золотых, пять серебряных и три бронзовые награды, передает РИА «Новости». Всего команда получила 15 медалей, показав лучший результат на турнире.

    Второе место в медальном зачете досталось сборной Турции, на счету которой четыре золотые, одна серебряная и пять бронзовых медалей. Третьей стала команда Азербайджана с двумя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми наградами.

    В мужских соревнованиях отечественные боксеры взяли пять золотых и две серебряные медали. У женщин россиянки завоевали две золотые, три серебряные и три бронзовые награды, уступив по числу побед только турецкой команде.

    Турнир под эгидой World Boxing проходил с 17 по 25 сентября, при этом сборная России выступала с флагом и гимном страны.

    В июле организация World Boxing сняла ограничения на использование российской национальной символики.

    На текущем турнире россиянка Азалия Аминева завоевала золотую медаль в весовой категории до 65 кг.

    Днем ранее отечественная спортсменка Юлия Чумгалакова победила украинку Анну Охоту в решающем поединке.

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    27 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    МВД Абхазии объявило в розыск пропавшую в Гагре российскую туристку

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В абхазском курортном городе Гагра пропала туристка из Оренбургской области Амина Бикбова, которая уже несколько дней не выходит на связь с родственниками, сообщило МВД республики.

    Правоохранительные органы Абхазии ведут поиск 26-летней Амины Бикбовой, передает РИА «Новости». Родственники девушки обратились в УВД по Гагрскому району после того, как она перестала выходить на связь в течение трех суток.

    «По предварительным данным, Бикбова Амина Ильгизовна, 2000 года рождения, жительница Оренбургской области, отдыхала с подругой, 24 сентября они должны были уехать, но приняла решение остаться в Абхазии еще на несколько дней и продлила аренду жилья», – сообщила пресс-служба МВД республики в своем Telegram-канале.

    Установлено, что туристка отсутствует по месту временного проживания, а ее мобильный телефон отключен. Милиция обратилась к жителям и гостям Абхазии с просьбой сообщить любую информацию о местонахождении пропавшей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле текущего года в Гагрском районе Абхазии в результате ДТП погибла туристка из Петербурга.

    В августе прошлого года в этом же районе в автомобильной аварии пострадали 22 путешественника из России.

    Весной 2024 года в Гагре еще одна россиянка разбилась при падении со скалы.

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    25 сентября 2026, 23:55 • Новости дня
    Итальянские военнослужащие пострадали во время учений НАТО в Латвии

    Tекст: Катерина Туманова

    Пострадавшие попали под обстрел боевой машины Dardo, которая выдала случайный пулеметный залп, попавший в ехавшую впереди машину того же типа с открытым люком.

    Четверо итальянских военнослужащих были ранены во время огневых учений в пятницу днем в тренировочном районе Адажи в Латвия. Пострадавшие относились к полку берсальеров (стрелков), участвовавшему в миссии НАТО Forward Land Forces (Flf) в Латвии, пишет итальянская La Stampa.

    По причинам, которые выясняются, во время учений произошла авария с неавтоматизированным огнестрельным оружием, установленным на итальянской военной машине.

    Пулеметный залп случайно произошел на бронетранспортере Dardo в сторону такого же боевого автомобиля, который шел впереди с открытым люком, возможно, военные спускались с боевой машины.

    Трое из четырех раненых военнослужащих в порядке и уже связались со своими членами семьи, в то время как четвертый, находящийся в более серьезном состоянии, находится в стабильном состоянии.

    Расследование динамики аварии продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин указал на отработку европейскими странами захвата гражданских судов на Балтике.

    В Казахстане возбудили дело после гибели военных на Каспии. На тренировочных полетах в США разбился военный истребитель F-16.

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    28 сентября 2026, 13:50 • Новости дня
    Папа римский предостерег Европу от иллюзии перевооружения ради мира

    Папа римский Лев XIV призвал Европу отказаться от иллюзий перевооружения ради мира

    Папа римский предостерег Европу от иллюзии перевооружения ради мира
    @ Maurizio Brambatti/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Папа римский Лев XIV в ходе визита во Францию призвал Европу не поддаваться иллюзии перевооружения во имя достижения мира, а сосредоточиться на содействии миру во всем мире.

    Понтифик выступил на встрече «К корням Европы во имя мира и единства» в конференц-центре имени Роберта Шумана в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона. Лев XIV заявил, что следует избегать иллюзии, будто перевооружение приведет к миру, отметив, что содействие миру требует напряженной и созидательной работы, передает ТАСС.

    Папа римский предложил задуматься о том, действительно ли прилагаются творческие усилия для укрепления мира во всем мире, или же предпринимаются лишь попытки остановить текущие войны и подготовиться к будущим.

    Лев XIV подчеркнул, что ветры войны охватывают Европу, и призвал прекратить «бессмысленную бойню», ежедневно уносящую жизни мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом папа римский призвал Европу не объединяться против других мировых держав.

    В прошлом году понтифик назвал посредничество Ватикана по Украине нереалистичным.

    Летом прошлого года он подтвердил готовность Ватикана принять переговоры по Украине.

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    25 сентября 2026, 17:36 • Новости дня
    Новая глава представительства ЕС в России передала верительные грамоты в МИД

    Грушко принял верительные грамоты у новой главы представительства ЕС Мард

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко провел встречу с новым руководителем представительства Евросоюза в Москве Маленой Мард, получив от нее дипломатические документы, сообщил МИД.

    Внешнеполитическое ведомство сообщило о состоявшейся встрече на сайте. В ходе мероприятия Грушко принял копии верительных грамот у нового руководителя дипломатической миссии ЕС в Москве.

    «25 сентября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко принял копии верительных грамот у вновь назначенной главы представительства Европейского союза в Российской Федерации Малены Мард», – говорится в официальном сообщении министерства.

    Ранее Министерство иностранных дел России исключило планы ликвидации должности постпреда Евросоюза в Москве.

    Летом Александр Грушко обвинил европейских политиков в неготовности к переговорам по украинскому кризису.

    Весной дипломат сообщил о готовности Москвы к содержательному диалогу с западными странами по вопросам безопасности.

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    26 сентября 2026, 19:24 • Новости дня
    Лавров: Европа делает все, чтобы сорвать переговоры по Украине

    Лавров обвинил Европу в попытках сорвать мирные переговоры по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров обвинил европейские государства в целенаправленном срыве мирных инициатив по украинскому конфликту.

    По словам Лаврова, европейские страны прилагают максимум усилий для срыва мирного диалога, передает ТАСС.

    Глава МИД Лавров заявил, что в урегулировании конфликта заинтересованы многие стороны, включая администрацию президента США Дональда Трампа.

    «Понимая тщетность своих потуг, в Европе делают все, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров», – подчеркнул дипломат в ходе выступления на Генассамблее ООН.

    Западные государства продолжают активно снабжать Киев вооружениями. Кроме того, они оказывают украинской стороне помощь в наведении беспилотников и ракет на гражданскую инфраструктуру и мирное население.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на сессии Генассамблеи ООН пообещал, что все угрозы безопасности России со стороны Киева будут устранены по итогам СВО.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил США и европейские страны в срыве мирных договоренностей по Украине, достигнутых на саммите в Анкоридже.

    Президент России Владимир Путин заявил, что возможность возобновления переговоров по Украине сохраняется, но последние действия Киева заставляют Москву внимательно оценить целесообразность дальнейшего диалога.

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    25 сентября 2026, 16:52 • Новости дня
    При стрельбе в торговом центре на юге Швеции пострадал один человек

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В шведском городе Норрчепинг произошел инцидент с применением огнестрельного оружия на территории торгового центра Mirum, в результате которого пострадал один человек, сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию.

    Один человек пострадал в результате инцидента с применением огнестрельного оружия в торговом центре в шведском городе Норрчепинг, передает РИА «Новости». «Один человек ранен в результате стрельбы в Mirum в Норрчепинге», – приводят шведские СМИ сообщение полиции.

    В правоохранительных органах уточнили, что пострадавший получил ранения, не представляющие угрозы для жизни, и был доставлен в больницу. Полиция ведет розыск подозреваемого. Территория торгового центра оцеплена, начато расследование по факту предполагаемого покушения на убийство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале прошлого года при стрельбе в шведской школе погибли около десяти человек.

    Премьер-министр страны Ульф Кристерссон назвал этот инцидент самой страшной массовой стрельбой в истории государства.

    В декабре того же года в одном из торговых центров столицы соседней Норвегии также произошла стрельба.

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    26 сентября 2026, 02:47 • Новости дня
    ЕС призвал страны рассмотреть меры по ограничению спроса на природный газ

    ЕС призвал страны ограничить спрос на природный газ

    Tекст: Катерина Туманова

    Комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен призвал европейские страны ограничить спрос на природный газ на фоне резкого роста мировых цен из-за конфликта с Ираном.

    Европейский союз столкнулся с масштабным кризисом цен на энергоносители из-за последствий военного конфликта с Ираном, передает Reuters.

    Фактическое закрытие Ормузского пролива, через который проходит 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, спровоцировало резкий скачок цен на энергоносители.

    «Мы столкнулись с ценовым кризисом, связанным с кризисом поставок», – заявил комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен в письме министрам энергетики европейских стран.

    Европа зависит от иностранных поставщиков, которые покрывают около 80% потребностей региона в газе. Дефицита предложения пока нет, но резкий рост цен мешает странам пополнять запасы перед зимой.

    По данным Gas Infrastructure Europe, хранилища заполнены на 70%, что на 12 процентных пунктов ниже прошлогоднего уровня.

    Йоргенсен отметил, что ЕС подготовлен лучше, чем зимой 2021 года, благодаря увеличению импорта СПГ и развитию возобновляемой энергетики.

    Однако он призвал правительства активнее готовиться к холодам, предложив ограничить температуру в общественных зданиях, запретить наружное отопление и отключить лишнее уличное освещение.

    Кроме того, еврокомиссар Йоргенсен спрогнозировал Европе тяжелейшую зиму из-за цен на дизель

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен заявила, что конфликт в Ормузском проливе стоил ЕС 90 млрд евро. Дмитриев предрек Европе худшую зиму из-за отказа от российской энергетики.

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    26 сентября 2026, 11:28 • Новости дня
    В МИД назвали причину неучастия Европы в развитии Севморпути

    МИД: Западному бизнесу не дают участвовать в развитии Севморпути

    Tекст: Мария Иванова

    Европа пока наблюдает издалека за развитием Северного морского пути, так как западному бизнесу по политизированным предлогам не дают участвовать в этом проекте, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    Масленников отметил, что европейские страны наблюдают издалека, однако это не говорит об отсутствии у них интереса к Севморпути, передает РИА «Новости».

    Дипломат пояснил, что западному бизнесу по надуманным предлогам не дают воспользоваться преимуществами маршрута и открывающимися возможностями.

    Северный морской путь – стратегически важный водный маршрут вдоль северного побережья России. По данным Минвостокразвития, за 10 лет объем перевозок по нему вырос почти десятикратно – до 37 млн тонн в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце китайская компания запустила регулярные рейсы в Европу по Севморпути.

    Летом глава Минтранса сообщил о планах Китая по транзиту в Европу по этому маршруту.

    В феврале МИД заявил об отсутствии влияния кризиса вокруг Гренландии на Северный морской путь.

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    Россия подготовила крышку для Волчанского котла

    Россия значительно расширила зону контроля в Харьковской области после освобождения Петропавловки и Лозовой. Этот успех усложнит ВСУ попытки прорыва из Волчанского котла. Сейчас ВС России ведут активные бои за освобождение других населенных пунктов, уничтожаются формирования противника в нескольких районах. Как это влияет на устойчивость созданного кольца окружения на северо-востоке Харьковской области и какие оперативно-тактические перспективы открываются на этом направлении? Подробности

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    Швейцария выбрала фальшивый нейтралитет

    Традиционное представление о Швейцарии как нейтральной стране можно считать окончательно разрушенным. Если раньше загадки швейцарской нейтральности можно было списать на решения отдельных правительств этого государства, то теперь эти решения подтвердили большинство швейцарских граждан. О чем идет речь? Подробности

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    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Зеленский отомстил Южной Корее

      Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

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    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

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