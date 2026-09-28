Проект запрета на покупку недвижимости россиянами одобрили в Эстонии

Tекст: Валерия Городецкая

Комиссия одобрила законопроект, направленный на укрепление безопасности Эстонии и ограничение возможностей для лиц, связанных с Россией и Белоруссией, приобретать недвижимость в стране, передает РИА «Новости».

Ограничения коснутся граждан этих стран, не имеющих долгосрочного вида на жительство для резидентов Евросоюза или постоянного права на проживание в Эстонии. Запрет также распространится на компании, бенефициарами которых являются россияне или белорусы.

Изменения не затронут уже приобретенную недвижимость. Лица, подпадающие под ограничения, смогут пользоваться рынком аренды и лизинга, но лишатся права покупать недвижимость в будущем.

По словам главы МВД Эстонии Игоря Таро, мера вводится для предотвращения использования недвижимости в поддержке враждебной деятельности. Рассмотрение законопроекта на пленарном заседании парламента назначено на 14 октября.

В августе таможня Эстонии запретила гражданке Финляндии ввезти в Россию сковороду.

В июле Эстония потребовала от Евросоюза ужесточить выдачу виз россиянам.

В июне эстонские власти задержали россиянку по требованию США об экстрадиции.