Путин: Россия обдумает шаги перед возможным возобновлением переговоров с Киевом

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур подчеркнул, что инициативы по мирному урегулированию остаются актуальными, передает РИА «Новости». Однако российская сторона намерена тщательно проанализировать свои дальнейшие действия после недавних шагов украинских властей.

В ходе общения с прессой российский лидер обратил внимание на последствия ударов Вооруженных сил России. По его словам, они оказались настолько чувствительными, что противник вновь заговорил о прекращении огня, касающемся воздушных атак и снятия блокады черноморского побережья.

«Эти все действия, направленные на так называемое примирение, и предложение о возобновлении переговоров – да, они все на столе. Это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ», – отметил Путин.

Он также добавил, что любые решения относительно возвращения к диалогу будут приниматься исключительно с учетом национальных интересов страны.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил об инициативах украинских властей по перемирию на нескольких направлениях.

Незадолго до выборов в Государственную думу Киев выразил готовность к возобновлению прерванного дипломатического диалога.

Летом украинская сторона попыталась обеспечить себе выгодные стартовые условия для мирного процесса с помощью ударов по российской территории.