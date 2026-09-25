Блогера Фросю потребовали проверить на пропаганду чайлдфри и экстремизм

Tекст: Денис Тельманов

Поводом для жалобы стали публикации Дарьи Умновой в социальных сетях, передает РИА «Новости». «Она унижает учителей, обзывает граждан нищими, глумится над программой материнского капитала, рекламирует VPN, противопоставляет народы России, в том числе цыганский», – заявил Зорин. По его словам, в публикациях блогера также обнаружены признаки экстремизма.

Зорин подчеркнул, что особое внимание уделено призывам не рожать детей. Адвокат потребовал от генерального прокурора провести проверку и возбудить дела об административных правонарушениях, чтобы бороться с подобным контентом в интернете.

Дарья Умнова, известная как Фрося, прославилась скандальными выходками. В 2024 году она отбыла 15 суток ареста за перформанс в ресторане «Вкусно – и точка». На ее страницу в Instagram* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России) подписаны более 900 тыс. человек, а в Telegram-канале – почти 130 тыс. пользователей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года депутаты внесли в Госдуму законопроект о запрете пропаганды движения чайлдфри.

Позже Совет Федерации одобрил инициативу о недопустимости популяризации отказа от деторождения.

В конце ноября президент России Владимир Путин утвердил штрафы до 5 млн рублей за подобные правонарушения.