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Путин утвердил штрафы до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри
Президент России Владимир Путин утвердил закон, вводящий штрафы до 5 млн рублей за пропаганду идеологии чайлдфри.
Закон добавляет изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, приравнивая популяризацию отказа от деторождения к пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола, передает ТАСС.
Теперь за продвижение чайлдфри гражданам грозит штраф до 100 тыс. рублей, должностным лицам – до 200 тыс. рублей, а юридическим лицам – до 1 млн рублей. Последним также может грозить административное приостановление деятельности на срок до трех месяцев.
Наказание усиливается, если идеология продвижения отказа от деторождения осуществляется через интернет, СМИ или направлена на детей. В таких случаях максимальный штраф для граждан составляет 400 тыс. рублей, для должностных лиц – 800 тыс. рублей, и для юридических лиц – 5 млн рублей.
В октябре Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий введение штрафов до 5 млн рублей за пропаганду отказа от деторождения с ужесточением наказаний в случае пропаганды среди несовершеннолетних. Опрос ВЦИОМ показал, что почти половина россиян (48%) выступают против введения штрафов за пропаганду идей чайлдфри, в то время как сторонниками таких мер являются 44% опрошенных.