Госдума одобрила законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о штрафах до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри

Tекст: Елизавета Шишкова

Предлагается установить штрафы по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщает ТАСС.

За нарушение закона гражданам грозит штраф до 100 тыс. рублей, должностным лицам – до 200 тыс. рублей, а юридическим лицам – до 1 млн рублей. В случае пропаганды среди несовершеннолетних штрафы увеличиваются вдвое. При распространении в СМИ или интернете штрафы для граждан могут вырасти до 200 тыс. рублей, для должностных лиц – до 400 тыс. рублей и до 4 млн рублей для юридических лиц.

Максимальный штраф в 5 млн рублей предусмотрен для юридических лиц за пропаганду среди несовершеннолетних через интернет или СМИ. Гражданам в этом случае грозит штраф до 400 тыс. рублей, должностным лицам – до 800 тыс. рублей. Законопроект также распространяется на иностранных граждан, которым за нарушение грозит выдворение.

Дополнительно предлагается запретить публичную пропаганду отказа от деторождения, что внесено в Госдуму в качестве отдельной инициативы. Документ предполагает включение сайтов, распространяющих такую информацию, в реестр запрещенной информации, а также мониторинг соцсетей для выявления подобных материалов.

Ранее правительство поддержало законопроект о введении штрафов за пропаганду движения чайлдфри, предлагая наказывать это явление по аналогии с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.

Пакет законопроектов будет ограничивать только распространение идеологии бездетности, как заявила одна из авторов инициативы Эльвира Аиткулова.

При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль пока не имеет позиции по вопросу возможного запрета чайлдфри в России.