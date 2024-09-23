Правительство поддержало законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри

Правительство поддержало законопроект, предусматривающий введение административного наказания за пропаганду отказа от деторождения, пишет ТАСС. Предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ). Законопроект предполагает наказание аналогичное штрафам за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.

По текущему законодательству, пропаганда нетрадиционных отношений грозит штрафами от 50 до 100 тыс. рублей для граждан, от 100 до 200 тыс. рублей для должностных лиц и от 800 тыс. до 1 млн рублей для юридических лиц. Если пропаганда направлена на несовершеннолетних, штрафы удваиваются. При использовании СМИ или интернета для пропаганды, юридическим лицам грозит штраф до 4 млн рублей.

Правительство отметило, что законопроект направлен на защиту традиционных российских ценностей, и поддержало его под условием внесения замечаний ко второму чтению. Кабмин указал, что понятие «отказ от деторождения» требует уточнения в отраслевом законодательстве. Это необходимо для формирования окончательного заключения по изменению в КоАП РФ. Автором законопроекта является член комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова.

Ранее сообщалось, что в Министерстве юстиции ведутся обсуждения о возможном запрете идеологии «чайлдфри», о чем заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. В то же время Кремль еще не имеет позиции по этому вопросу, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В контексте этой инициативы Наталья Агре, директор Института изучения детства, семьи и воспитания, подчеркнула необходимость прекратить создание медийных рейтингов прозападным терминам и некультурным проявлениям.