В Общественной палате оценили предложение о запрете в России движения «чайлдфри»

Наталья Агре: Россиян оставляет бездетными не движение «чайлдфри», а безнравственность

Tекст: Татьяна Косолапова

Член комитета Государственной думы по безопасности Бийсултан Хамзаев призвал Министерство юстиции запретить в России движение «чайлдфри», отправив в ведомство соответствующее обращение. По его словам, хотя чайлдфри как организации не существует юридически, существуют разноуровневые организации, которые говорят, что не нужно рожать детей ради личной работы.



«Учитывая, что главными причинами, называемыми представителями молодежи, является боязнь ответственности, невозможность обеспечить ребенка и нелюбовь к детям, а это 14% из 29 тысяч опрошенных студентов, что является репрезентативной всероссийской выборкой. Наша задача перестать создавать медийные рейтинги прозападным «терминам и некультурным проявлениям», – говорит Агре.

Она подчеркивает, что действительно многие молодые россияне придерживаются данной идеологии. Тем не менее для решения данной проблемы необходимы иные подходы.

«Давайте создавать условия, чтобы решать конкретные проблемы и разрушать сформировавшиеся мифы у молодежи. Не движения оставляют наших граждан бездетными, а отсутствие культуры, здоровья и безнравственность. Вот над этим и нужно работать», – заключила Агре.

Ранее замминистра юстиции Всеволод Вуколов назвал чайлдфри (идеология, которая способствует к отказу молодых людей от деторождения) идеологией экстремистской направленности. Он подчеркнул, что на ее нераспространение направлено ряд законопроектов.