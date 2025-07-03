Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.8 комментариев
Критик Соседов объяснил невозможность возвращения успеха группы «Тату»
Критик Соседов заявил о невозможности возвращения успеха группы «Тату»
Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что возвращение коллектива не приведет к повторению их прежних достижений, поскольку изменились и участницы, и музыкальные тенденции.
Музыкальный критик высказался о перспективах возвращения «Тату», сообщает Ura.ru.
Соседов заявил: «Время группы «Тату» безвозвратно ушло. Другие моды, другие ценности, другие тенденции. Да и девочки изменились – изменились их взгляды на жизнь, их сознание. Им уже не втиснуться в прокрустово ложе старых, давно изношенных музыкальных костюмов».
Юля Волкова и Лена Катина подтвердили слухи о воссоединении, объявив о выступлении 19 июля в Ялте. Пока неясно, будет ли это разовое событие или полноценное возвращение. Группа существовала с 1999 по 2011 год, прославившись провокационными песнями и образом.
В 2003 году коллектив представлял Россию на «Евровидении» в Риге и занял третье место. После распада дуэт периодически собирался для отдельных выступлений, в частности на церемонии открытия Олимпиады в Сочи в 2014 году и на футбольном матче в Петербурге в 2023 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Соседов заявил, что Алла Пугачева оскорбила автора ее хитов Илью Резника из-за «неблагодарности и нехватки ума».