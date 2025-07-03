Критик Соседов объяснил невозможность возвращения успеха группы «Тату»

Критик Соседов заявил о невозможности возвращения успеха группы «Тату»

Tекст: Евгения Караваева

Музыкальный критик высказался о перспективах возвращения «Тату», сообщает Ura.ru.

Соседов заявил: «Время группы «Тату» безвозвратно ушло. Другие моды, другие ценности, другие тенденции. Да и девочки изменились – изменились их взгляды на жизнь, их сознание. Им уже не втиснуться в прокрустово ложе старых, давно изношенных музыкальных костюмов».

Юля Волкова и Лена Катина подтвердили слухи о воссоединении, объявив о выступлении 19 июля в Ялте. Пока неясно, будет ли это разовое событие или полноценное возвращение. Группа существовала с 1999 по 2011 год, прославившись провокационными песнями и образом.

В 2003 году коллектив представлял Россию на «Евровидении» в Риге и занял третье место. После распада дуэт периодически собирался для отдельных выступлений, в частности на церемонии открытия Олимпиады в Сочи в 2014 году и на футбольном матче в Петербурге в 2023 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Соседов заявил, что Алла Пугачева оскорбила автора ее хитов Илью Резника из-за «неблагодарности и нехватки ума».