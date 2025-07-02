Участницы группы «Тату» воссоединились ради концерта в Крыму

Tекст: Дарья Григоренко

Анонс предстоящего концерта появился в Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России), где артистки также разместили совместные фотографии под песню You and I и пообещали: «Впереди много нового и интересного». Пресс-служба подтвердила: «Юля Волкова и Лена Катина выступают вместе… Концерт в Крыму – это ближайшее совместное выступление», передает РИА «Новости».

Организаторы подчеркнули, что можно воспринимать это событие как частичное воссоединение дуэта. Вместе с тем официального анонса о полном восстановлении группы «Тату» на данный момент не делалось.

Напомним, группа «Тату» основана в 1999 году, в состав которой входили Елена Катина и Юлия Волкова. В 2003 году группа представляла Россию на песенном конкурсе «Евровидение» с песней «Не верь, не бойся, не проси». В 2011 году было объявлено о прекращении существования коллектива.

В 2022 году пресс-секретарь Катиной Ольга Руденко заявила о планах выступить в Минске.