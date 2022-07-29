Экс-солистки группы «Тату» заявили о планах выступить в Минске

Политолог объяснил неспешность России в переговорах с США

«Сегодня российско-американские переговоры нужны Вашингтону гораздо больше, чем нам. Поэтому Москва не торопится отвечать на их предложения, вырабатывает позицию и ждет более подходящего момента для переговоров», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Москва несерьезно относится к предложению США по обмену заключенными.

«В первую очередь задержка переговоров вызвана сложной геополитической ситуацией. Кроме того, поскольку предполагается обсуждать обмен Бута на двух американцев, я думаю, Москва еще определяет свою позицию в этом вопросе», – отметил политолог-американист Малек Дудаков.

«Пока у нас есть представление, что в общем нам не о чем разговаривать с американцами. Пока не завершен украинский кризис, мы еще не поставили США перед очевидным фактом того, что они окончательно проиграли битву за восток Украины», – рассказал собеседник.

«Когда американцы поймут, что они проиграли как минимум в битве за Донбасс, тогда уже можно будет идти с ними на какие-то переговоры и пытаться заставить их услышать нашу точку зрения, в том числе по вопросам безопасности», – уверен политолог.

«Мы видим, что к переговорам стремятся они, а не мы. Поэтому мы можем себе позволить показывать американцам, что не будем сразу бежать на встречу при первом их желании. Конечно, когда-то нам нужно будет начать с ними переговоры, но для этого нужна более удобная позиция», – полагает эксперт.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Москва несерьезно относится к предложению США по обмену заключенными. Кирби считает, что Москва «демонстрирует недостаток серьезности к предложению, которое выдвинули США», передает ТАСС.

Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова заявила, что Лавров уделит внимание просьбе США о телефонном разговоре, «когда позволит время». Захарова пояснила, что сейчас у Лаврова «насыщенный реальными делами график международных контактов: СМИД ШОС в Ташкенте, двусторонние встречи» – передает ТАСС.

Как сообщали американские СМИ, накануне президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута.

Напомним, глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что России был направлен запрос на телефонный разговор Блинкена и Лаврова. Блинкен хочет обсудить проблему граждан США, отбывающих наказание в России, обозначить поддержку соглашений в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, призвать к имплементации, а также предостеречь от присоединения украинских территорий.

Прайс сообщил, что «разговор пока не состоялся». В Госдепе «продолжают ожидать, что будет возможность поговорить в ближайшие дни». При этом, по его словам, предложение США по обмену заключенными «не продвинулось в той мере, как хотелось бы» Вашингтону.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможном обмене Бута на Уилана и Грайнер.

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