США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа»
Запретительные меры в отношении белорусской авиакомпании «Белавиа» отменены по итогам решения, согласованного всеми профильными министерствами и ведомствами США.
Санкции с авиакомпании «Белавиа» были официально сняты Соединенными Штатами, передает БелТА. Об этом рассказал представитель президента США Джон Коул на встрече с Александром Лукашенко. Он подчеркнул, что решение было принято лично президентом США Дональдом Трампом в присутствии десятков участников и стало итогом одобрения всеми профильными ведомствами страны, включая Госдепартамент, министерство торговли и министерство финансов.
Коул особо отметил: «Хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с «Белавиа». Это официально. У меня была встреча с президентом Трампом, в которой участвовали еще несколько десятков человек. Это решение было принято президентом, который сказал: «Сделайте это немедленно». В отношении «Белавиа». Сейчас это решение, которое уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами, которые вовлечены в эту работу. И Госдепартамент, и министерство торговли, и министерство финансов, и остальные организации, которые в это вовлечены. Это решение принято».
Ранее «Белавиа» находилась под действием ограничительных мер, которые препятствовали выполнению ряда полетов и доступа к зарубежным сервисам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры США и Белоруссии Дональд Трамп и Александр Лукашенко заявили о готовности приложить все усилия для нормализации отношений между странами.
Американская сторона выразила намерение возобновить полноценное дипломатическое присутствие в Минске.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение помиловать ряд иностранных граждан по просьбе президента США Дональда Трампа и других лидеров.
Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил о переходе 52 ранее освобожденных в Белоруссии заключенных через границу с Литвой, среди которых были граждане республики.