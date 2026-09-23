Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.18 комментариев
ЦБ начал обсуждать с Белоруссией обмен базами данных о кибермошенниках
Российский Центробанк планирует организовать двусторонний обмен базами данных о кибермошенниках с финансовыми регуляторами Белоруссии и Казахстана, сообщил директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.
Банк России рассматривает возможность двустороннего обмена информацией о кибермошенниках с регулирующими органами Белоруссии и Казахстана, передает РИА «Новости». «Мы активно ведем дискуссии с коллегами из Белоруссии и Казахстана», – заявил Уваров в ходе XXIII Международного банковского форума.
По его словам, обсуждение передачи данных злоумышленников иностранным ведомствам в настоящее время активно продвигается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, клиенты российских банков вернули почти 650 млн похищенных мошенниками рублей.
Ранее Центробанк зафиксировал рост использования злоумышленниками реквизитов иностранных граждан для вывода средств.
Правительство России запустило специальный пилотный проект для обмена данными между ведомствами.