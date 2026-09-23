ЦБ начал обсуждать с Белоруссией обмен базами данных о кибермошенниках

Tекст: Валерия Городецкая

Банк России рассматривает возможность двустороннего обмена информацией о кибермошенниках с регулирующими органами Белоруссии и Казахстана, передает РИА «Новости». «Мы активно ведем дискуссии с коллегами из Белоруссии и Казахстана», – заявил Уваров в ходе XXIII Международного банковского форума.

По его словам, обсуждение передачи данных злоумышленников иностранным ведомствам в настоящее время активно продвигается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, клиенты российских банков вернули почти 650 млн похищенных мошенниками рублей.

Ранее Центробанк зафиксировал рост использования злоумышленниками реквизитов иностранных граждан для вывода средств.

Правительство России запустило специальный пилотный проект для обмена данными между ведомствами.