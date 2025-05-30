Стало известно о запуске пилотного проекта правительства против кибермошенников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство запускает с 4 июня пилотный проект для борьбы с кибермошенниками, передает ТАСС. В рамках проекта будет создана государственная информационная система для обмена данными между банками, операторами связи и государственными органами.

Целью инициативы является формирование эффективного механизма взаимодействия между государственными и негосударственными структурами, чтобы своевременно предотвращать преступления в сфере информационных технологий. В ходе пилотного проекта пройдут испытания системы, определят необходимые категории данных, выработают единые форматы обмена информацией и создадут условия для автоматизации процесса.

Правительство подчеркивает, что в ходе реализации проекта предстоит выработать превентивные меры по борьбе с мошенниками, использующими цифровые коммуникации. В числе участников пилота со стороны государства выступят Минцифры, МВД, ФСБ, Роскомнадзор, Росфинмониторинг, ФСТЭК, Банк России, Генпрокуратура и Следственный комитет РФ, а также крупнейшие российские банки, операторы связи и АО «Национальная система платежных карт».

Проект будет действовать до марта 2026 года. Власти ожидают, что новая система позволит существенно повысить уровень защиты россиян от мошеннических схем и укрепит безопасность в информационном пространстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кибермошенники в 2025 году увеличили кражи у молодежи в два раза. МВД России и Белоруссии задержали более 70 кибермошенников. Компания Wildberries предотвратила массовый взлом аккаунтов с помощью вирусов.