Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.0 комментариев
Стало известно о запуске пилотного проекта правительства против кибермошенников
В России с начала июня стартует специальный пилотный проект, направленный на организацию обмена данными для предотвращения преступлений с использованием цифровых технологий.
Правительство запускает с 4 июня пилотный проект для борьбы с кибермошенниками, передает ТАСС. В рамках проекта будет создана государственная информационная система для обмена данными между банками, операторами связи и государственными органами.
Целью инициативы является формирование эффективного механизма взаимодействия между государственными и негосударственными структурами, чтобы своевременно предотвращать преступления в сфере информационных технологий. В ходе пилотного проекта пройдут испытания системы, определят необходимые категории данных, выработают единые форматы обмена информацией и создадут условия для автоматизации процесса.
Правительство подчеркивает, что в ходе реализации проекта предстоит выработать превентивные меры по борьбе с мошенниками, использующими цифровые коммуникации. В числе участников пилота со стороны государства выступят Минцифры, МВД, ФСБ, Роскомнадзор, Росфинмониторинг, ФСТЭК, Банк России, Генпрокуратура и Следственный комитет РФ, а также крупнейшие российские банки, операторы связи и АО «Национальная система платежных карт».
Проект будет действовать до марта 2026 года. Власти ожидают, что новая система позволит существенно повысить уровень защиты россиян от мошеннических схем и укрепит безопасность в информационном пространстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, кибермошенники в 2025 году увеличили кражи у молодежи в два раза. МВД России и Белоруссии задержали более 70 кибермошенников. Компания Wildberries предотвратила массовый взлом аккаунтов с помощью вирусов.