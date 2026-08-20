Россия запускает новый вид денег

Tекст: Ольга Самофалова

С 1 сентября в России запускается в обращение цифровой рубль. Все операции с ним для россиян будут бесплатными, никаких комиссий не будет, заявили в ЦБ. А для бизнеса комиссии окажутся минимальными в сравнении с существующими банковскими тарифами за аналогичные услуги.

Доступ к новой форме валюты будет открыт через мобильные приложения системно значимых банков, где появится специальная кнопка. Это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Т-Банк и ряд других кредитных организаций.

«Это значит, финансовый сектор завершил интеграцию своих цифровых платформ с блокчейн-платформой Банка России, предназначенной для функционирования цифрового рубля и совершения с ним операций. Теперь в мобильных приложениях крупнейших российских банков будет возможность переходить на платформу регулятора, открывать на ней цифровой кошелек, переводить фиатные рубли в цифровые в соотношении один к одному, оплачивать ими товары и услуги, а также делать переводы на кошельки других пользователей. Все перечисленные операции будут бесплатными», – отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global.

Однако одно ограничение все-таки будет. «Единственный лимит – 300 тыс. рублей в месяц на переводы со своего безналичного счета в одном банке на цифровой счет. Как показывает практика и наша статистика, для человека в среднем этой суммы вполне достаточно», – заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Но внутри самой платформы граждане смогут распоряжаться деньгами абсолютно свободно, других ограничений нет.

«Цифровой рубль – это не наличные и не криптовалюта, а отдельная форма российского рубля, которую выпускает непосредственно Банк России, и существует она в виде уникального цифрового кода. Именно в этом состоит главное отличие цифрового рубля от безналичных денег на банковском счете. Безналичные рубли – это обязательство вашего коммерческого банка перед вами, а цифровые рубли – обязательство Банка России. Безналичные рубли хранятся на счете коммерческого банка, а цифровой рубль – на платформе Банка России, поэтому коммерческий банк не может распоряжаться этими средствами», – поясняет Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

В этой схеме задействованы три главных интересанта – это простые россияне, которые получат новый вид денег, коммерческие банки, которые могут лишиться части доходов, и государство, которое для чего-то это все затеяло. И есть еще бизнес, который должен будет продавать товары и услуги за цифру. Какие последствия ждут каждую категорию участников нового финансового процесса?

Для простых граждан с точки зрения бытовых финансов эти тонкости мало что изменят. «Цифровой рубль не несет в себе принципиально нового качества для бытовых финансов. Для простого обывателя практический функционал использования цифрового рубля будет схож с безналичными деньгами, но станет более узким.

Цифровой рубль был задуман прежде всего как средство платежа, а не средство сбережения. Поэтому на цифровой кошелек не начисляется процент, как по вкладу. Кредит в цифровых рублях также пока невозможен.

Кешбэк на операции с цифровым рублем тоже не начисляется. Плюс к этому, использование ЦР предполагает полную прозрачность всех денежных операций для государства – это означает для граждан потерю приватности в личных финансах. Поэтому популярность ЦР среди массового населения мы ставим под сомнение», – говорит Потавин.

Впрочем, эксперт не исключает, что через 3-5 лет может появиться возможность и открывать вклады, и брать кредиты в цифровом рубле.

Одним из преимуществ цифрового рубля считается безопасность и борьба с мошенниками. «Действительно, полная прозрачность каждой транзакции позволит эффективнее бороться с мошенничеством и коррупцией. Но расчеты в цифровом рубле не гарантируют полной финансовой безопасности: просто схемы работы мошенников станут более изощренными», – считает собеседник.

Бизнесу придется подготовить инфраструктуру для новой валюты. Чтобы принимать цифровой рубль, компании должны соответствовать двум критериям, установленным ЦБ. Во-первых, выручка предприятия за 2025 год должна превышать 120 млн рублей. Во-вторых, у предприятия должен быть договор эквайринга с одним из системно значимых банков.

Что касается коммерческих банков, то для них это может означать потерю клиентов. «Для любого банка деньги его клиентов – это важный источник фондирования для кредитования. Если после внедрения цифрового рубля люди начнут переводить часть своих денег в "цифру", то банки недосчитаются этих сумм. То есть банки потеряют часть своих дешевых пассивов, а это означает снижение объемов их активов и прибылей», – говорит Потавин.

Поэтому банки будут пытаться восполнить упущенную выгоду, например, станут операторами цифровой платформы, будут предоставлять клиентам доступ к цифровым кошелькам и зарабатывать на новых продуктах и сервисах, рассуждает эксперт.

Что касается государства, то, вероятно, его стратегическая цель носит геополитический характер. «Цифровая валюта – это инструмент снижения зависимости от иностранных валют. Ее можно рассматривать как задел для будущей альтернативной платежной инфраструктуры, в том числе для расчетов с "дружественными" странами», – говорит Потавин.

«В более отдаленной перспективе цифровой рубль будет использоваться юридическими лицами для трансграничных расчетов и может вкупе с другими цифровыми валютами стран БРИКС стать полноценной альтернативой доллару США в международных расчетах»,

– говорит Мильчакова.

Поскольку каждая транзакция в ЦР может быть отслежена Центробанком, это также позволяет государству отслеживать целевое использование бюджетных средств, добавляет Потавин.