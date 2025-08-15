Минтруд предложил в России снизить долю мигрантов в торговле

Минтруд предложил ограничить иностранных работников в торговле алкоголем и табаком

Tекст: Денис Тельманов

В 2026 году Минтруд России предложил снизить допустимую долю иностранных работников в девяти сферах экономики, передает ТАСС. В пресс-службе министерства уточнили, что изменения коснутся, в частности, розничной торговли алкоголем и табачной продукцией.

«В некоторых отраслях доля может быть сведена до нуля, например, в сфере розничной торговли алкоголем и табаком», – говорится в сообщении ведомства. Предложенные меры предусматривают сокращение числа иностранных сотрудников по сравнению с установленными ранее значениями.

Планируется, что новые ограничения вступят в силу в 2026 году и затронут всего девять видов экономической деятельности. Подробности о других сферах, на которые повлияет инициатива министерства, в сообщении не уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких десятках регионов России введены ограничения для иностранных граждан на работу курьерами по патенту.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете найма иностранцев в курьерских службах города.

До 2030 года численность россиян в возрасте 30-39 лет сократится почти на 6 млн, ожидается рост молодежи от 15 до 29 лет.



