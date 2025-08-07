В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.3 комментария
Минтруда: Россия потеряет почти 6 млн работников к 2030 году
До 2030 года численность россиян в возрасте 30-39 лет сократится почти на 6 млн, при этом ожидается рост молодежи от 15 до 29 лет, заявил замглавы Минтруда Дмитрий Платыгин.
Снижение численности работоспособного населения в России ожидается до 2030 года, сообщил замминистра труда РФ Дмитрий Платыгин на всероссийском форуме, передает ТАСС.
По его словам, в самой производительной возрастной группе от 30 до 39 лет прогнозируется сокращение населения почти на 6 млн человек. При этом, как отметил Платыгин, одновременно будет расти численность пожилых граждан.
Замминистра также сообщил, что до 2030 года ожидается увеличение числа молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет. По его словам, это может стать «окном возможностей» для рынка труда. Платыгин подчеркнул, что ежегодно потребуется привлекать дополнительно 2,2 млн человек для удовлетворения потребностей работодателей, и к 2030 году число выпускников достигнет почти 2 млн.
Он отметил, что сейчас Россия демонстрирует минимальный уровень безработицы – с начала года этот показатель держится на уровне 2,2-2,3%. Уровень занятости достиг максимума и составляет 61,6%. За последние два года в стране значительно сократилось как количество потенциальной рабочей силы, так и численность безработных.
