Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
В Кремле заявили о необходимости внедрять культуру многодетности
Российские власти поставили задачу развивать привлекательный образ многодетной семьи для улучшения демографии и преодоления устоявшихся стереотипов.
Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что культурное внедрение образа многодетной семьи должно стать ответом на демографические вызовы страныпередает ТАСС.
По его словам, несмотря на широкий комплекс мер поддержки, кардинальных изменений в рождаемости пока не произошло, а Росстат прогнозирует сокращение населения до 2040 года. Новиков отметил, что важно избавиться от образа многодетных семей как малообеспеченных, который сложился в предыдущие годы. Он подчеркнул, что правительство работает над изменением восприятия, чтобы сделать многодетные семьи одобряемой социальной моделью. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» внесены значительные изменения, а Росмолодежь реализует специальные меры, позволяющие семьям с детьми более активно участвовать в общественных и культурных мероприятиях. Новиков подчеркнул: «Основным ответом является изменение культуры, а точнее внедрение культуры многодетности в нашей стране. Для того чтобы многодетная семья стала привлекательным поведенческим сценарием».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин подписал закон, который предоставляет многодетным родителям право на бесплатную юридическую помощь до достижения старшим ребенком возраста восемнадцати лет, в России ввели новую семейную налоговую выплату, а Сергей Миронов предложил выплатить молодым многодетным родителям 250 тыс. рублей.