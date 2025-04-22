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Миронов предложил выплатить молодым многодетным родителям 250 тысяч
Миронов предложил учредить орден и выплату в 250 рублей родителям до 35 лет
Федеральным властям предложили ввести специальную награду и единовременную выплату для семей, где одному из родителей до 35 лет и четверо детей.
Инициатива об учреждении ордена «Молодая родительская слава» и единовременной выплаты молодым многодетным родителям направлена в адрес вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, передает РИА «Новости». Документ предусматривает государственную награду для полных и неполных семей, где одному из родителей не более 35 лет и воспитываются четверо и более детей, включая усыновленных.
Награда предполагает вручение ордена, медали, именного сертификата и выплату в размере 250 тысяч рублей одному из родителей. Помимо этого, предлагается внедрить дополнительные меры поддержки: разработку социальных проектов для обмена опытом, предоставление региональных льгот и грантов, а также продвижение лучших семейных практик в СМИ.
«Учреждение ордена 'Молодая родительская слава' – логичный шаг в плане поощрения многодетности со стороны государства. Награда станет и символом признания заслуг молодых многодетных семей, и стимулом к улучшению демографической ситуации. Надеюсь, правительство оперативно рассмотрит и поддержит нашу инициативу», – заявил Миронов.
Яна Лантратова подчеркнула, что несмотря на действующие меры поддержки, молодые семьи сталкиваются с серьезными вызовами, а подобная награда и выплата должны повысить мотивацию к рождению детей и укрепить институт семьи в России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России с 2026 года начнет действовать семейная налоговая выплата, которая затронет 4,2 млн семей и 10,9 млн детей, а налог на доходы физических лиц за 2025 год будет пересчитан по ставке шесть процентов с возвратом разницы родителям в виде единовременной выплаты, претендовать на которую смогут оба родителя, а президент Владимир Путин подписал закон о бесплатной юридической помощи многодетным семьям до достижения старшим ребенком восемнадцати лет.