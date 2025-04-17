ЦБ отметил рост использования иностранных реквизитов кибермошенниками

Tекст: Дмитрий Зубарев

Lиректор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров заявил о росте использования кибермошенниками зарубежных реквизитов для вывода похищенных средств. Уваров отметил, что злоумышленники, стремясь скрыть свои следы, предпочитают использовать реквизиты иностранных граждан, а не российских, сообщает ТАСС/

На всероссийском совещании по финансовой киберграмотности в Хабаровске Уваров сообщил, что кибермошенничество является трансграничной проблемой. Он уточнил, что российские платежные системы интегрированы с сервисами других стран, таких как Белоруссия, Армения, Киргизия и Узбекистан, что позволяет мошенникам легче выводить средства за границу.

Уваров подчеркнул, что для борьбы с этой проблемой российские власти взаимодействуют с иностранными партнерами, чтобы разработать единые механизмы обмена данными. Это поможет на ранней стадии выявлять и предотвращать случаи кибермошенничества и обмениваться информацией о реквизитах, используемых злоумышленниками.

Кроме того, он отметил, что своевременный обмен данными будет содействовать предотвращению хищений денежных средств, повысив защиту граждан от киберугроз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники предложили подростку 250 тыс. рублей за поджог торгового центра в Нахабино. МВД сообщило о новой схеме взлома аккаунтов на «Госуслугах» с целью получения личных данных. Эксперт объяснила, как избежать мошенников в благотворительности и защитить свои средства.