Правительство поддержало расширение оснований для увольнения иностранцев

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство поддержало законопроект, расширяющий основания для увольнения иностранных работников, при условии доработки, передает РИА «Новости». Документ был внесен в Госдуму депутатами от фракции «Новые люди» в мае этого года.

Проект предусматривает внесение изменений в ст. 327.6 Трудового кодекса, чтобы устранить правовую неопределенность при увольнении иностранных сотрудников из-за региональных ограничений. Он дополняет список оснований для расторжения трудового договора случаями, когда работодатели обязаны сокращать количество иностранных работников по требованию нормативных актов субъектов России.

В пояснительной записке подчеркивается, что с 2014 года российские регионы могут вводить ограничения на привлечение иностранных работников по визам. В случае невыполнения этих требований работодателям грозят штрафы до 1 млн рублей или приостановка деятельности. В настоящее время трудовое законодательство не позволяет увольнять иностранцев по региональным запретам, что и предлагает исправить законопроект.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге запретили мигрантам работать в такси. В Госдуме предложили ввести в приложениях такси возможность отказа от водителей-мигрантов. Депутат также предложил запретить мигрантам привозить детей в Россию.