России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.0 комментариев
Депутат предложил запретить мигрантам привозить детей в Россию
Мигрантам следует ограничить возможность привозить детей в страну, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Инициатива предусматривает отмену послабления, позволяющего детям мигрантов въезжать в Россию вместе с работающим членом семьи, сказал Нилов в беседе с телеканалом 360, передает «Радио Sputnik».
Власти России с уважением относятся ко всем детям, однако приоритет должен отдаваться российским гражданам, добавил он.
«Мы должны думать прежде всего об интересах наших граждан, интересах российских детей. Ведь очевидно, что присутствие иностранных граждан, которые не знают хорошо русский язык в образовательной среде, снижает общий уровень образования в этом конкретном классе», – отметил депутат.
Ранее Нилов предложил отменить бесплатное обучение детей мигрантов в российских школах. Он также заявил, что количество попыток сдачи теста по русскому языку для мигрантов следует ограничить.