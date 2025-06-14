В Госдуме предложили отменить бесплатное образование детям мигрантов

Депутат Нилов предложил ввести платное образование для детей мигрантов

Tекст: Вера Басилая

По словам Нилова, следует ввести обязательную плату за обучение иностранных граждан, а финансировать его должны семьи мигрантов, их работодатели, посольства, фонды либо иностранные государства, но не российские налогоплательщики. Он подчеркнул, что средства от платного обучения можно направлять на премии учителям и развитие школьной инфраструктуры, передает ТАСС.

Нилов считает необходимым ограничить количество попыток сдачи теста по русскому языку для допуска к учебе в российских школах. По его словам, недопустимо, когда регионы выделяют деньги на подготовительные курсы для детей иностранцев из своих бюджетов.

Депутат считает, что если ребенок не может выучить русский язык, он не должен оставаться в России, а должен находиться на родине. Он отметил, что изучение русского языка необходимо стимулировать в странах происхождения мигрантов, открывать там российские школы и предоставлять дистанционные курсы, чтобы дети приезжали уже с необходимыми знаниями.

Кроме того, Нилов сообщил, что Госдума уже приняла в первом чтении законопроект об обмене данными между МВД и муниципальными органами, что позволит исключить возможность обучения в школах для детей мигрантов, находящихся в России нелегально.

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что не работающие и не обучающиеся в вузах мигранты должны покинуть Россию.

В России находятся более 638 тыс. детей мигрантов, и примерно половина из них не посещают учебные заведения.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передаче данных о детях мигрантов между МВД и образовательными ведомствами.



Рособрнадзор предупредил, что при второй неудачной попытке сдачи экзамена родителей детей-мигрантов ждет административное наказание.