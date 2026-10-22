За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.10 комментариев
Медведев предложил распространить столичный опыт учета мигрантов на всю Россию
Медведев выступил за внедрение столичного учета мигрантов в регионах России
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил поэтапно распространить московский опыт контроля за иностранными гражданами через приложение «Амина» на другие регионы страны.
Межведомственная комиссия Совбеза по вопросам государственной миграционной политики обсудила результаты эксперимента с использованием специального цифрового профиля для иностранцев из безвизовых стран, передает РИА «Новости».
«В Москве и области система доказала свою эффективность. Этот опыт может быть поэтапно распространен на другие регионы России», – заявил Медведев.
Также участники заседания обсудили работу реестра контролируемых лиц, который ограничивает права нарушителей миграционного законодательства. По словам зампреда Совбеза, эта работа будет продолжена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев рассказал о сокращении числа въезжающих в Россию иностранцев на 10% благодаря мерам «Единой России».
Весной Государственная дума приняла закон об административной ответственности для уклоняющихся от медицинского освидетельствования мигрантов.
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