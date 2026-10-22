Медведев предложил распространить столичный опыт учета мигрантов на всю Россию

Медведев выступил за внедрение столичного учета мигрантов в регионах России

Tекст: Денис Тельманов

Межведомственная комиссия Совбеза по вопросам государственной миграционной политики обсудила результаты эксперимента с использованием специального цифрового профиля для иностранцев из безвизовых стран, передает РИА «Новости».

«В Москве и области система доказала свою эффективность. Этот опыт может быть поэтапно распространен на другие регионы России», – заявил Медведев.

Также участники заседания обсудили работу реестра контролируемых лиц, который ограничивает права нарушителей миграционного законодательства. По словам зампреда Совбеза, эта работа будет продолжена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев рассказал о сокращении числа въезжающих в Россию иностранцев на 10% благодаря мерам «Единой России».

Весной Государственная дума приняла закон об административной ответственности для уклоняющихся от медицинского освидетельствования мигрантов.

В марте депутаты одобрили инициативу об обязательном выезде детей иностранных работников из страны после достижения 18 лет.