18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.0 комментариев
В Москве вдвое увеличилось число выдворенных за нарушения мигрантов
Володин: Число выдворенных за нарушения мигрантов в Москве увеличилось вдвое
За первую половину 2026 года число выдворенных из Москвы иностранных граждан возросло с 8,3 тыс. до 16 тыс. человек, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин в Max сообщил, что число мигрантов, выдворенных из Москвы за нарушение законодательства, увеличилось в два раза за первое полугодие 2026 года.
На данный показатель приходится треть всех выдворений по статье о нарушении правил въезда или режима пребывания в России.
По всей стране за этот же период принято около 100 тыс. решений об административном выдворении иностранцев. Этот показатель в 2,6 раза превышает данные за аналогичный период прошлого года. Как отметил Володин, расширение перечня статей КоАП, предусматривающих выдворение, до 45 пунктов стало важным шагом в этой сфере.
МВД также фиксирует снижение преступности среди иностранных граждан. За первые шесть месяцев количество таких правонарушений уменьшилось на 40%. По словам спикера Госдумы, это результат наделения правоохранительных органов дополнительными полномочиями для наведения порядка.
В начале августа президент России Владимир Путин одобрил расширение списка оснований для депортации мигрантов до 45 статей КоАП.
Ранее аппарат Совета безопасности сообщил о высылке из страны 99,4 тыс. иностранных граждан в первой половине 2026 года.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об увеличении числа выдворенных мигрантов на 65,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.