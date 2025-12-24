Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.0 комментариев
Собянин заявил о втором месте Москвы по экономике среди мегаполисов мира
Москва укрепила свои позиции по уровню экономики среди самых крупных мегаполисов планеты, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, выступая с отчетом перед депутатами Мосгордумы.
По его словам, город находится на второй строчке по размеру экономики среди мегаполисов всего мира, передает РИА «Новости».
В минувшую среду Собянин анонсировал строительство пяти новых станций метро в Москве.
Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул успехи мэра Сергея Собянина и его команды в развитии транспортной инфраструктуры. «Ну что говорить, Москвой мы все гордимся по праву. У мэра Москвы Сергея Собянина многое получается», – заявил Путин.