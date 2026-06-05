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Путин сообщил о переезде ряда крупных компаний в регионы
Путин сообщил о переезде компаний группы РЖД в регионы
Глава государства подтвердил процесс перевода центральных офисов крупных корпораций в субъекты страны, отметив высокую готовность железнодорожной монополии к смене прописки.
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал процесс перевода головных офисов крупных отечественных предприятий из столицы в другие субъекты страны, передает РИА «Новости».
По словам президента, процесс децентрализации управления уже запущен на практике. «В финальной стадии такие решения находятся в компаниях группы РЖД», – подчеркнул глава государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2024 года президент России Владимир Путин поддержал идею перевода головных офисов крупных компаний в регионы.
Летом того же года глава государства потребовал представить предложения о поэтапном перемещении госкорпораций из столицы.
При этом осенью 2024 года компания РЖД завершила сделку по покупке площадей для своей штаб-квартиры в деловом центре «Москва-Сити».