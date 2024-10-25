РЖД приобрели небоскреб в «Москва-Сити» для штаб-квартиры

РЖД приобрели офисы и апартаменты в небоскребе Moscow Towers в «Москва-Сити»

Tекст: Денис Тельманов

Как пишет «Коммерсантъ», ОАО РЖД завершило сделку по покупке 350 тыс. кв. м в небоскребе Moscow Towers в «Москва-Сити». На площади, включающей более 200 тыс. кв. м офисов, апартаменты и парковку в 100 тыс. кв. м, компания планирует разместить здесь сотрудников. Апартаменты в башне могут быть перепроектированы в офисные пространства.

Стоимость приобретенных площадей оценивается в сумму от 160 до 227 млрд руб.

В отличие от аренды, покупка недвижимости становится более выгодной в условиях низкой вакантности и роста арендных ставок. Доля свободных офисов от 5 тыс. кв. м в октябре 2024 года составила всего 5%.

Изначально РЖД планировало разместить свою штаб-квартиру на месте Рижского грузового двора. Однако из-за изменившейся конъюнктуры и долгого девелоперского цикла компания искала альтернативы. Переезд в Moscow Towers может произойти уже в 2025 году. Проект будет консолидировать бизнес РЖД и улучшать операционную эффективность за счет быстрого размещения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в последние годы ставки аренды на офисы в ММДЦ «Москва-Сити» продолжают расти, что связано с высокой популярностью данного делового центра. На фоне сокращающегося уровня доступных офисных помещений в «Москва-Сити» наблюдается значительное снижение вакантных площадей. Газета ВЗГЛЯД указывала, что спрос на офисы средних размеров особенно высок, что подтверждается и текущими данными за 2024 год.

