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В Белоруссии пресечена деятельность масштабной сети мошенников
МВД: В Белоруссии пресекли работу масштабной сети интернет-мошенников
Сотрудники управления по противодействию киберпреступности УВД Брестской области Белоруссии раскрыли деятельность крупной сети мошенников, занимавшихся хищением денег через интернет, сообщило МВД республики.
«С начала текущего года увеличилось количество сообщений граждан о хищении крупных сумм, совершенных с использованием интернета. Злоумышленники звонили потерпевшим под видом работников различных организаций, правоохранительных ведомств. Используя психологические методы, манипулировали и убеждали передать им сбережения», – заявили в пресс-службе МВД ТАСС.
Проведенная аналитическая работа помогла выявить связи между участниками афер по всей стране. Установлены организаторы и кураторы, находящиеся на территории сопредельного государства. В состав группы входило более 80 человек, включая дропов, курьеров и специалистов по технике.
У мошенников изъято оборудование стоимостью более 60 тыс. белорусских рублей. Предотвращен ущерб на сумму свыше 10 млн белорусских рублей, что позволило уберечь от потери сбережений более 2 тыс. граждан Белоруссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Белоруссии задержали пособников украинских мошеннических кол-центров.
До этого в Белоруссии и Узбекистане накрыли кол-центры мошенников.