В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.0 комментариев
Актер Мерзликин подал на развод после 18 лет брака
Известный актер Андрей Мерзликин, сыгравший в фильме «Бумер», инициировал бракоразводный процесс после 18 лет совместной жизни с супругой Анной.
Заявление Мерзликина о расторжении брака поступило в 183-й судебный участок западного района Москвы. Согласно базе московских судов, предварительная беседа по делу назначена на 19 июня, передает РИА «Новости».
Супругой актера является Анна Мерзликина, брак был зарегистрирован в 2006 году. У пары четверо детей. Мерзликин получил известность благодаря главной роли в фильме «Бумер» и участвовал во многих российских проектах, среди которых «Брестская крепость», «И снова здравствуйте» и другие. С 2001 по 2011 год актер входил в труппу Театра под руководством Армена Джигарханяна.
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