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    FT: При российском авиаударе был поврежден офис Boeing в Киеве
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    В Сети появились кадры последствий удара по НПЗ в Кременчуге
    WSJ сообщила о тайных поставках деталей БПЛА «Моссадом» в Иран
    Путин: В России не запрещали нетрадиционные отношения
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Западная культура ищет способы говорить о России

    В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как совершаются революции

    14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и в некотором смысле эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отсутствие больших угроз осложняет соседство с Центральной Азией

    Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.

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    15 июня 2025, 16:47 • Новости дня

    Актер Мерзликин подал на развод после 18 лет брака

    Tекст: Дарья Григоренко

    Известный актер Андрей Мерзликин, сыгравший в фильме «Бумер», инициировал бракоразводный процесс после 18 лет совместной жизни с супругой Анной.

    Заявление Мерзликина о расторжении брака поступило в 183-й судебный участок западного района Москвы. Согласно базе московских судов, предварительная беседа по делу назначена на 19 июня, передает РИА «Новости».

    Супругой актера является Анна Мерзликина, брак был зарегистрирован в 2006 году. У пары четверо детей. Мерзликин получил известность благодаря главной роли в фильме «Бумер» и участвовал во многих российских проектах, среди которых «Брестская крепость», «И снова здравствуйте» и другие. С 2001 по 2011 год актер входил в труппу Театра под руководством Армена Джигарханяна.

    Напомним, певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов развелись в конце августа прошлого года.

    15 июня 2025, 07:57 • Новости дня
    Иран нанес удар по институту Вейцмана в Израиле
    Иран нанес удар по институту Вейцмана в Израиле
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Научно-исследовательский институт имени Вейцмана в израильском Реховоте получил повреждения в результате иранского удара, сообщило агентство Fars.

    Газета New York Times со ссылкой на спутниковые снимки сообщила, что институт получил повреждения в результате иранского удара по Израилю в ночь на воскресенье, передает РИА «Новости».

    Fars заявило, что на опубликованном видео «показано попадание иранской ракеты в институт Вейцмана». Fars предположило, что «этот удар является ответом на убийство Израилем иранских ученых-ядерщиков».

    НИИ имени Вейцмана является одним из важнейших научных центров Израиля.

    Times of Israel со ссылкой на спасателей сообщала, что число пострадавших в израильских городах Бат-Ям и Реховот близ Тель-Авива в результате ночной атаки Ирана превысило 130 человек. Позднее портал Ynet со ссылкой на службу скорой помощи Израиля заявил, что число жертв в городе Бат-Ям выросло до четырех человек, среди погибших есть двое детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес удары по наземным ядерным, военным и другим стратегическим объектам Ирана. В результате атак погибли не менее шести физиков-атомщиков, связанных с ядерной программой по обогащению урана.

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    14 июня 2025, 21:06 • Новости дня
    Украинские гимнасты устроили дебош в отеле после провала на чемпионате Европы

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Германии два украинских гимнаста после неудачного выступления на чемпионате Европы устроили погром в гостиничном номере, разрушив мебель и сантехнику, после чего оргкомитет выставил сборной счет на 370 евро, сообщили СМИ.

    Как пишет украинское издание «Телеграф», оргкомитет чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Лейпциге выставил сборной Украины счет на сумму 370 евро из-за инцидента.

    Два спортсмена, Олег Верняев и Владислав Грик, оставшиеся без медалей, повредили две прикроватные и одну настольную лампу, а также крышку унитаза. Кроме того, сифон в ванной оказался засорен рвотными массами, передает РИА «Новости».

    «Телеграф» опубликовало фотографии разгромленного гостиничного номера и назвало поведение представителей сборной Украины недостойным. Организаторы потребовали оплатить не только ремонт, но и спецуборку помещения.

    Олег Верняев, олимпийский чемпион и многократный чемпион Европы, возместил ущерб за свой счет.

    Чемпионат Европы прошел в немецком Лейпциге с 26 по 31 мая. Сборная Украины завершила турнир с одной бронзовой медалью.

    В мае Федерация дзюдо Украины решила не отправлять делегацию на чемпионат мира после разрешения белорусам выступать под национальной символикой.

    Ранее сообщалось, что на церемонии награждения Кубка мира по художественной гимнастике в Баку украинская спортсменка Таисия Онофрийчук демонстративно отказалась фотографироваться с уроженкой Москвы Верой Туголуковой, представляющей Кипр.

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    14 июня 2025, 18:00 • Видео
    Война против Трампа началась

    14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

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    15 июня 2025, 10:29 • Новости дня
    Иран назвал условие прекращения ударов по Израилю

    Иран выразил готовность остановить удары по Израилю при прекращении агрессии

    Иран назвал условие прекращения ударов по Израилю
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности остановить ответные действия против Израиля, если прекратится агрессия в адрес Тегерана.

    Аракчи на встрече с иностранными дипломатами в Тегеране отметил: «Наша защита полностью легитимна и осуществляется с позиции силы. Если агрессия прекратится, естественно, прекратятся и наши ответные действия». Министр подчеркнул, что действия Ирана являются самообороной, и в случае прекращения нападений с израильской стороны ответные удары будут остановлены, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что Иран ждет от США осуждения атак Израиля на иранскую ядерную инфраструктуру. По словам министра, Вашингтон должен заявить четкую позицию по этому вопросу. Аракчи заявил, что Иран получил от США через различные каналы заверения, что американская сторона не участвовала и не будет участвовать в ударах Израиля, однако в Тегеране этим заявлениям не верят. Министр также отметил, что Израиль не заинтересован в соглашении по ядерной программе Ирана, пишет РИА «Новости».

    Аракчи добавил, что Тегеран рассчитывал предложить США варианты договоренностей на переговорах в Омане, которые были отменены. Он пояснил, что Иран планировал предоставить свои предложения на шестом раунде консультаций, что могло привести к заключению сделки по ядерному вопросу.

    Ранее Аракчи обвинил Израиль в переходе красной линии, связанной с международным правом, после атаки на иранские ядерные объекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские чиновники считают, что конфликт с Ираном может быть завершен за несколько дней. В субботу ночью военно-воздушные силы Израиля провели масштабную серию разведывательных ударов по целям в Тегеране.

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    14 июня 2025, 18:37 • Новости дня
    В иранском Бушере заметили столб дыма у строящейся с участием России АЭС
    В иранском Бушере заметили столб дыма у строящейся с участием России АЭС
    @ Majid Asgaripour/WANA/REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    В районе города Бушер в Иране очевидцы увидели поднимающийся дым неподалеку от строящейся с участием РФ атомной электростанции, сообщили СМИ.

    YJC опубликовало фотографию из Бушера, где виден высокий столб дыма, поднимающийся на территории, связанной со строительством атомной электростанции при участии России. На снимке, размещенном агентством, запечатлены люди, предположительно рабочие стройки, которые смотрят вдаль на появившийся дым, передает РИА «Новости».

    Накануне МАГАТЭ заявило, что иранские власти проинформировали о том, что Бушерская АЭС не подверглась нападению, а уровень радиации на объекте в Натанзе не превышен.

    Ранее сообщалось, что иранские власти рассматривают возможность остановки мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на объектах, которые не подпадают под действие соглашения о гарантиях.

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    14 июня 2025, 21:13 • Новости дня
    США начали перебрасывать средства ПВО с Украины на Ближний Восток

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске части американских средств ПВО с Украины на Ближний Восток.

    В беседе с телеканалом Fox News он подтвердил, что в ходе слушаний на Капитолийском холме на соответствующий вопрос депутатов дал утвердительный ответ. По словам Хегсета, «мы используем все доступные ресурсы для защиты своих людей в том регионе и по всему миру». При этом министр подчеркнул, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности американского персонала на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Накануне Владимир Зеленский заявил, что обострение ситуации между Израилем и Ираном не способствует интересам Украины, помощь Запада Киеву может снизиться.

    Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер сообщил, что военные самолеты и самолеты-заправщики Британии направлены на базы на Ближнем Востоке для усиленной поддержки из-за напряженности.

    В субботу Хегсет сообщил, что США располагает всеми необходимыми средствами для защиты своих граждан и военных баз на Ближнем Востоке на фоне эскалации между Израилем и Ираном.

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    15 июня 2025, 13:38 • Новости дня
    В Сети появились кадры последствий удара по НПЗ в Кременчуге

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские СМИ распространили кадры, на которых показаны последствия атаки на нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области.

    Кадры с места атаки на НПЗ в Кременчуге опубликовали украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям и местные СМИ. На них виден крупный пожар, возникший на территории объекта после удара.

    Ранее в Минобороны сообщили, что минувшей ночью российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования и беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области. По данным ведомства, объект, снабжавший топливом группировки ВСУ в Донбассе, был поражен.

    Напомним, украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе, Харькове и Кременчуге.

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    15 июня 2025, 02:57 • Новости дня
    Иран начал новую ракетную атаку на Израиль
    Иран начал новую ракетную атаку на Израиль
    @ Channel 4 News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские силы ПВО работают в Тель-Авиве, отражая новую ракетную атаку Ирана, сообщают информационные агентства.

    «Новая волна иранских ракет направилась в сторону Израиля», – приводит РИА «Новости» текст сообщения IRNA.

    Армия обороны Израиля сообщила, что в связи с обнаружением ракет, запущенных из Ирана, в некоторых районах Израиля звучат сирены воздушной тревоги, передает ТАСС.

    ПВО активно работает в Тель-Авиве, слышны взрывы. По данным системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован практически над всем центром Израиля.

    Напомним, ранее иранские ракеты упали в Хайфе и в Нижней Галилее. В свою очередь, израильские ВВС атаковали Тегеран.

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    14 июня 2025, 22:36 • Новости дня
    Трамп рассказал о разговоре с Путиным

    Трамп назвал войну между Израилем и Ираном главной темой разговора с Путиным

    Трамп рассказал о разговоре с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп сообщил о согласии с мнением президента России Владимира Путина о том, что «война между Израилем и Ираном должна закончиться».

    «Президент Путин позвонил сегодня утром, чтобы очень любезно поздравить меня с днем рождения, а главное – поговорить об Иране, стране, которую он очень хорошо знает», – рассказал Трамп в Truth Social.

    Он заявил, что беседа продолжалась «долго», при этом России и Украине было уделено «гораздо меньше времени». Однако, как пояснил Трамп, эта тема будет обсуждаться «на следующей неделе». Трамп отметил, что Россия сейчас «занимается запланированным обменом пленными».

    «Он, как и я, считает, что война между Израилем и Ираном должна закончиться», – заявил Трамп. По его словам, он сказал Путину, что конфликт на Украине тоже «должен закончиться».

    Напомним, Путин провел 50-минутный телефонный разговор с Трампом, в ходе которого осудил операцию Израиля против Ирана и подтвердил готовность Москвы продолжить переговоры с Киевом. Путин также поздравил Трампа с днем рождения.

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    15 июня 2025, 03:33 • Новости дня
    Названо число пенсионеров в России
    Названо число пенсионеров в России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    По состоянию на 1 апреля общее число пенсионеров в России составило почти 41 млн человек, следует из данных системы Социального фонда.

    Данные системы Социального фонда показывают, что из 40961000 пенсионеров около 8 млн являются работающими, почти 33 млн – неработающими, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Алексей Говырин назвал категории граждан, которым повысили пенсии с 1 июня. В августе работающим пенсионерам увеличат выплаты за счет баллов индивидуального пенсионного коэффициента за 2024 год. В мае сообщалось, что средний размер страховой пенсии в России на 1 января 2025 года составил 24 тыс. 92 рубля 44 копейки в месяц.

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    14 июня 2025, 21:21 • Новости дня
    Погиб заместитель командира батальона им. Судоплатова Олег Семов

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель командира батальона им. Судоплатова Олег Семов погиб, выполняя задачи спецоперации, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Заместитель командира добровольческого отряда «БАРС-32» (батальон имени Судоплатова) Олег Семов погиб от ранений, полученных при выполнении задач спецоперации на Украине, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

    По словам Балицкого, Семов стоял у истоков создания народного ополчения в Запорожской области. Губернатор отметил: «Он искренне любил Россию, мужественно сражался, защищая безопасность Запорожской области».

    У Олега Семова осталось трое детей. Евгений Балицкий выразил соболезнования его семье и близким, подчеркнув мужество погибшего офицера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае инструктор Центра «ВОИН» и боец добровольческого формирования «Барс-32 им. П.Судоплатова» Владислав Рахманов погиб при оказании первой помощи раненым сослуживцам во время артобстрела позиций ВС РФ в Запорожской области.

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    15 июня 2025, 13:02 • Новости дня
    Эксперты: Возможный отказ Ирана от ЯО – манипуляция, а не капитуляция
    Эксперты: Возможный отказ Ирана от ЯО – манипуляция, а не капитуляция
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заявление МИД Ирана о том, что страна готова отказаться от ядерного оружия, может оказаться манипуляцией и уловкой, так как Тегеран всегда заявлял о мирном характере ядерной программы.

    Политолог-международник Алексей Наумов в своем Telegram-канале отметил, что заявление Ирана о якобы готовности отказаться от ядерного оружия означает не капитуляцию, а является элементом политической манипуляции. Он напомнил, что официально Тегеран никогда не декларировал создание атомной бомбы как свою цель, однако неизменно настаивал на праве обогащать уран и производить ядерное топливо.

    Наумов отметил, что администрация президента Дональда Трампа и США в целом были не против позволить Ирану производить ядерное топливо. Однако против выступал Израиль, и под давлением израильского лобби Вашингтон занял более жесткую позицию, которая в итоге привела к усилению напряженности и втягиванию США в противостояние на Ближнем Востоке.

    Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале также подчеркнул, что Иран никогда не заявлял о стремлении к созданию атомной бомбы, а вся ядерная программа страны официально носит мирный характер.

    Коц отметил, что заявление иранского министра не является капитуляцией, а отражает дипломатическую тактику. Он добавил, что воинственная риторика и метафорические высказывания на Ближнем Востоке часто не отражают реальную политику, а готовность к прекращению огня может стать инструментом США для того, чтобы избежать втягивания в конфликт с Израилем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что республика готова на соглашение, исключающее появление ядерного оружия, при условии сохранения права на мирный атом.

    Официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи призвал к выходу страны из Договора о нераспространении ядерного оружия.

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    15 июня 2025, 11:49 • Новости дня
    Путин рассказал об отказе от очков и «чекапах» здоровья
    Путин рассказал об отказе от очков и «чекапах» здоровья
    @ Сергей Ильин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин рассказал, что впервые примерил очки после снижения зрения, но предпочитает обходиться без них и ежегодно проходит медицинский осмотр.

    Путин в беседе с генерал-полковником полиции Николаем Овчинниковым отметил, что несколько лет назад ему предложили носить очки после того, как зрение немного ухудшилось – до 0,9-0,8. Президент впервые надел очки и отметил: «У меня голова закружилась. Думаю, если я сейчас их не сниму, то буду ходить в них всю оставшуюся жизнь». Кадры общения выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

    Овчинников добавил, что это не совсем так, и сравнил ситуацию с техосмотром автомобиля. Путин в ответ с улыбкой отметил, что «не знает, так это или нет, но действует», и добавил: «Свободно читаю, без всяких проблем».

    Президент также рассказал, что регулярно проходит медицинское обследование: «Техосмотр проходим регулярно, каждый год чекап. Двое суток этому посвящаю», – уточнил он.

    Ранее президент России Владимир Путин признался, что обычно просыпается без будильника, а в особо ответственные дни просит адъютантов напомнить ему о времени. Путин также рассказал, что спит по шесть часов в сутки и старается заниматься спортом, потому что это помогает работе.

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    14 июня 2025, 19:19 • Новости дня
    Путин в разговоре с Трампом осудил операцию Израиля против Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

    «В центре обмена мнениями, естественно, находилось опасное обострение обстановки на Ближнем Востоке», – заявил Ушаков, передает ТАСС.

    По его словам, российский лидер заявил о готовности России выполнить роль посредника между Израилем и Ираном. Ушаков отметил, что российская сторона до обострения ситуации предлагала шаги для достижения договоренностей между США и Ираном, и этот подход остается неизменным.

    «Владимир Путин, осудив военную операцию Израиля против Ирана, выразил серьезную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта, что имело бы непредсказуемые последствия для всей ситуации в Ближневосточном регионе», – добавил представитель Кремля.

    В ходе телефонного разговора президенты России и США не исключили возвращения Ирана к переговорам с Вашингтоном по ядерной программе. Дональд Трамп охарактеризовал ситуацию как весьма тревожную, но отметил эффективность ударов Израиля по иранским объектам.

    Напомним, в субботу Ушаков заявил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился 50 минут.

    В среду президент США заявил о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и раскрыл детали их последнего разговора.

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    15 июня 2025, 12:53 • Новости дня
    Российская бодибилдерша Родина погибла в Таиланде
    Российская бодибилдерша Родина погибла в Таиланде
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская бодибилдерша Юлия Родина скончалась в Таиланде после того, как попала в отбойное течение на известном пляже Банг-Тао.

    Бодибилдерша Наталья Маркеленкова сообщила: «Трагически погибла наша спортсменка Юлия Родина. Юля попала в смертельное отбойное течение на пляже Пхукета Банг-Тао», передает ТАСС.

    По словам Маркеленковой, медицинские специалисты боролись за жизнь Юлии Родиной на протяжении суток, но усилия оказались безуспешными. Родина скончалась на следующий день после происшествия.

    Ранее швейцарская сноубордистка Софи Хедигер погибла на склонах Арозы после схода лавины.

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    14 июня 2025, 21:42 • Новости дня
    На Сердючку подали жалобу после исполнения песен на русском языке в Киеве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Выступление Андрея Данилко (Верки Сердючки) с русскоязычными песнями в Osocor Residence в Киеве вызвало критику и официальное обращение в полицию за нарушение моратория, сообщили СМИ.

    Как пишет украинское издание «Страна», концерт Сердючки прошел 13 июня в киевском Osocor Residence. Выступление артиста вызвало возмущение у представителей организации «Украiнська мова» из-за исполнения песен на русском языке, передает Lenta.Ru.

    Телеведущий Виктор Дяченко публично обратился к уполномоченному по защите государственного языка на Украине Тарасу Кременю с просьбой обратить внимание на Данилко. В своей публикации он заявил: «Надеюсь, что мы прекратим мимикрировать и ждать российскую армию в Киеве», прямо обвинив певца в неподобающем поведении.

    Языковой омбудсмен Украины, в свою очередь, сообщил, что обратился в полицию по факту исполнения русскоязычных песен в столице, что нарушает действующий мораторий. Он также обвинил Данилко в нарушении закона об украинизации и пообещал, что за подобные действия наступит ответственность, подчеркнув, что ситуация затрагивает национальное достоинство.

    1 апреля украинских музыкальных исполнителей решили проверить на российское гражданство.

    Ранее украинский артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, сообщил, что его концерты в Европе перенесены из-за того, что министерство культуры Украины отказало в разрешении на выезд.

    В январе прошлого года Верка Сердючка получила штраф за антироссийские высказывания во время выступлений в Дубае.

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      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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