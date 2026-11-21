Repubblica: Из-за дрона на базе США на Сицилии отменили посадку самолета

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инцидент произошел в пятницу вечером на американской военной базе Сигонелла на Сицилии. О присутствии подозрительного летательного аппарата над взлетно-посадочной полосой свидетельствовали переговоры диспетчерской вышки с пилотами, которым приказали отказаться от посадки и направиться на авиабазу Авиано, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Repubblica.

По данным издания, официального подтверждения или опровержения информации об инциденте пока не поступало. База ВМС США на Сицилии ограниченно задействовалась в американской кампании против Ирана: оттуда вылетали разведывательные аппараты, следившие за позициями Корпуса стражей исламской революции в Персидском заливе.

В августе тревогу объявляли в командовании шестого флота ВМС США в Неаполе после обнаружения дрона, который упал на территории жилого комплекса. В четверг вечером из-за предположительного появления нескольких аппаратов на два часа приостанавливалась работа аэропорта в Генуе, однако прибывшие на место сотрудники полиции не смогли обнаружить беспилотники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о поражении радиолокационной станции США на базе в Бахрейне.

Также пресс-служба ВВС США сообщила о реакции сил безопасности на дроны над британской авиабазой Лейкенхит.

Кроме того, Италия запретила американским бомбардировщикам использовать авиабазу Сигонелла для промежуточной посадки.