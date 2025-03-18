Наше динамичное время даст нам ещё немало поводов порассуждать о природе и свойствах ренегатства. И если с теми ренегатами, которые от нас перешли в лагерь противника, всё ясно, то как быть с теми, кто переметнулся к нам?0 комментариев
Иван Ургант зарегистрировал ИП в Париже для производства шоу
Иван Ургант зарегистрировался индивидуальным предпринимателем в Париже
Телеведущий Иван Ургант зарегистрировался в центре Парижа как индивидуальный предприниматель, указав своей основной деятельностью производство и постановку шоу, концертов и театральных представлений.
Иван Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Париже, сообщают РИА «Новости». Дата регистрации указана как 11 марта 2024 года. Основное направление деятельности – производство шоу, театральных постановок, концертов и других представлений.
Адрес регистрации – жилой дом в 7 округе Парижа, неподалеку от эспланады Инвалидов и Национального собрания. Дом не имеет вывесок, а имя Урганта на домофоне отсутствует. Однако в списке жильцов значится другая компания, принадлежащая Урганту и его супруге с 2015 года, занимающаяся арендой недвижимости.
Местная жительница дома заявила, что не встречала Урганта и не знает о его присутствии в доме. На домофонные звонки никто не ответил. Согласно документам, владелец возражал против предоставления своих данных на основании Европейского регламента о защите данных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, шоу «Вечерний Ургант» вернулось в Instagram* (продукт компании Meta*, признанной экстремистской в России) после долгого молчания, Ургант в Дубае спел о перспективах новых съемок с Познером, а в Нидерландах возмутились приездом Урганта и Познера в Амстердам.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ