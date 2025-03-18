  • Новость часаКиев сообщил об обсуждении деталей размещения иностранных войск
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    Россия поднялась на новую технологическую ступень в авиации
    Стало известно о рассмотрении властями США вопроса о признании Крыма
    ВСУ сравнили свое бегство из Курской области с фильмом ужасов
    Объявлены новые регионы для эксперимента по выпускным экзаменам после девятого класса
    Российские войска выбили ВСУ из двух сел в Запорожской области
    Белгород подвергся атаке беспилотников ВСУ
    Киев сообщил об обсуждении деталей размещения иностранных войск
    Белый дом отказал Франции в возврате статуи Свободы
    Госдолг России вырос до 29 трлн рублей
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Если человек «переобулся», он еще не стал нашим

    Наше динамичное время даст нам ещё немало поводов порассуждать о природе и свойствах ренегатства. И если с теми ренегатами, которые от нас перешли в лагерь противника, всё ясно, то как быть с теми, кто переметнулся к нам?

    0 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин В информационных войнах перемирий не бывает

    Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.

    9 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Пятилетка без Лимонова

    Лимонов мог вызывать совершенно разные эмоции, мог раздражать, отторгать, провоцировать ярость. Но он чувствовал волю истории своего Отечества и действовал сообразно ей. В этом и заключается гений – как литератора, так и большого мыслителя.

    10 комментариев
    18 марта 2025, 09:59 • Новости дня

    Иван Ургант зарегистрировал ИП в Париже для производства шоу

    Иван Ургант зарегистрировался индивидуальным предпринимателем в Париже

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Телеведущий Иван Ургант зарегистрировался в центре Парижа как индивидуальный предприниматель, указав своей основной деятельностью производство и постановку шоу, концертов и театральных представлений.

    Иван Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Париже, сообщают РИА «Новости». Дата регистрации указана как 11 марта 2024 года. Основное направление деятельности – производство шоу, театральных постановок, концертов и других представлений.

    Адрес регистрации – жилой дом в 7 округе Парижа, неподалеку от эспланады Инвалидов и Национального собрания. Дом не имеет вывесок, а имя Урганта на домофоне отсутствует. Однако в списке жильцов значится другая компания, принадлежащая Урганту и его супруге с 2015 года, занимающаяся арендой недвижимости.

    Местная жительница дома заявила, что не встречала Урганта и не знает о его присутствии в доме. На домофонные звонки никто не ответил. Согласно документам, владелец возражал против предоставления своих данных на основании Европейского регламента о защите данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шоу «Вечерний Ургант» вернулось в Instagram* (продукт компании Meta*, признанной экстремистской в России) после долгого молчания, Ургант в Дубае спел о перспективах новых съемок с Познером, а в Нидерландах возмутились приездом Урганта и Познера в Амстердам.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    17 марта 2025, 10:33 • Новости дня
    Стало известно о прорыве российских сил на Запорожском фронте

    Рогов сообщил о контроле ВС России над южными частями сел Щербаки и Малые Щербаки в Запорожской области

    Стало известно о прорыве российских сил на Запорожском фронте
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска установили контроль над южными частями сел Щербаки и Малые Щербаки в Запорожской области и продолжают продвижение на север, стремясь освободить оставшиеся территории, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    Рогов подчеркнул, что российские силы освободили большой плацдарм около Малых Щербаков и вошли в село с юга. «Они также вошли в Щербаки ранее и теперь удерживают территории в южных частях обоих населенных пунктов», – сообщил он. Рогов добавил, что войска продолжают движение на север для полного освобождения этих территорий, передает ТАСС.

    В начале марта Рогов сообщал, что российские войска продвинулись на ореховском направлении в Запорожской области, освободив более шести квадратных километров территории, ранее оккупированной ВСУ, и приблизились к населенному пункту Щербаки.

    Между тем, телеграм-канал ОперацияZ: Военкоры Русской Весны сообщает, что бойцы 247-го полка ВДВ ранее взяли Пятихатки и продвинулись в посадках к Лобковому. Также десантники прорвались и штурмуют Степовое, зачищая последние опорники врага. Восточнее 108-й полк ВДВ штурмует населенные пункты Малые Щербаки и Щербаки. Под Ореховом, севернее Работино российские войска также атакуют в направлении Новоданиловки, продвинувшись примерно на 2 км. Таким образом, российские войска существенно продвинулись на двух направлениях в сторону Орехова.

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    17 марта 2025, 19:52 • Новости дня
    ВСУ сравнили свое бегство из Курской области с фильмом ужасов
    ВСУ сравнили свое бегство из Курской области с фильмом ужасов
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные описали отступление из Курской области как катастрофу и провал фронта, они сравнили его с фильмами ужасов, об этом рассказали украинские боевики иностранной прессе.

    Военнослужащий Владимир рассказал, что, когда он находился в Судже, там наблюдались «паника и обвал фронта», передает «Российская газета» со ссылкой на Би-би-си.

    Он отметил, что отход к границе был затруднен из-за российских беспилотников, уничтожавших технику ВСУ. Дорога снабжения украинских войск находилась под полным огневым контролем российских сил, а небо было заполнено дронами. Владимир выразил недовольство тем, что для командования ВСУ потеря дороги оказалась неожиданностью.

    Другой боец, Антон, назвал ситуацию катастрофической и сообщил, что ему удалось выйти из Суджи пешком ночью, хотя это было опасно из-за присутствия российских беспилотников. По его мнению, удержание плацдарма в Курской области утратило смысл.

    Украинские военные сравнивают отступление с фильмом ужасов: дороги усеяны уничтоженной техникой и телами солдат. Некоторые бойцы отступали пешком на расстояние до 20 км.

    Напомним, украинская сторона за все время боевых действий на территории Курской области потеряла свыше 68 тыс. военнослужащих.

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    17 марта 2025, 20:11 • Видео
    Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

    Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

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    18 марта 2025, 01:28 • Новости дня
    Бойцам после операции «Поток» под Суджей потребовалось специальное лечение

    Бойцам после операции «Поток» под Суджей потребовалось специальное лечение от отравления токсичными парами

    Бойцам после операции «Поток» под Суджей потребовалось специальное лечение
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Военные медики разработали уникальные методы лечения бойцов, у которых возникли проблемы с легкими после вдыхания продуктов гальванизации труб в результате длительного пребывания в газовой трубе во время операции «Поток» в Курской области

    Военные медики разработали уникальные методы для лечения бойцов, надышавшихся токсическими парами в ходе операции «Поток», сообщает RT.

    По словам военного врача Вадима, бойцы поступают с пневмонитом, вызванным ингаляцией продуктов гальванизации труб и содержащихся в них токсичных веществ. Симптомы проявляются не сразу, а на второй или третий день.

    Врач отметил, что это состояние коварно и требует особого подхода к лечению. «Схема лечения была создана нами практически с колес, по команде командира. Это было сложное отравление, и пришлось тщательно продумать определенную схему», – сказал он. Вредные вещества выводятся из организма специальными препаратами, аналогов которым в мире нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 600 российских военнослужащих прошли через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что участники операции «Поток» будут награждены.

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    17 марта 2025, 13:40 • Новости дня
    Минченко сделал прогноз о результатах переговоров Путина и Трампа во вторник

    Минченко усомнился в вероятности быстрого урегулирования конфликта на Украине

    Минченко сделал прогноз о результатах переговоров Путина и Трампа во вторник
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    С середины февраля, когда состоялся первый телефонный разговор лидеров России и США, изменились реалии. Стороны озвучили свои позиции, и теперь можно переходить к предметным переговорам, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Дональд Трамп анонсировал во вторник разговор с Владимиром Путиным.

    «Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, которые могут состояться во вторник, будут принципиально отличаться от беседы 12 февраля», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он указал на изменившиеся с того времени реалии.

    «Стороны озвучили свои позиции. Теперь можно переходить к предметным разговорам», – добавил эксперт. Собеседник обратил внимание, что на повестке лидеров России и США – вопрос контроля над территориями и Запорожской АЭС.

    «Я думаю, что эти темы поднимают представители Киева в контактах с Вашингтоном. Дело в том, что Запорожская атомная станция играет большую роль в энергетической системе Украины и важна для экономики страны. Украинские власти хотят получить ее обратно, как и населенные пункты, освобожденные российскими войсками», – рассуждает Минченко.

    Другими словами, предмет будущего разговора Путина и Трампа частично продиктован запросом офиса Владимира Зеленского. «Между Москвой и Киевом нет прямой коммуникации, поэтому американцы вынуждены выступать в роли посредника, который доводит позиции до каждой из сторон», – детализировал политолог.

    На этом фоне он отметил, что Соединенные Штаты надеются изыскать решение конфликта на Украине в течение недель. Однако, по мнению аналитика, «пока ситуация не выглядит готовой к быстрому урегулированию». «По итогам переговоров глав государств посмотрим, насколько оценки американской и российской сторон совпадают», – заключил Минченко.

    Ранее Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным во вторник. Президент США уточнил, что намерен во время беседы поднять вопрос территорий в контексте конфликта на Украине, а также обсудить контроль над АЭС. Напомним, военный эксперт Алексей Анпилогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял, почему американский лидер поднимает тему Запорожской атомной станции.

    По словам Трампа, за выходные была проделана «большая работа». Американский лидер считает, что есть «хорошие шансы» завершить конфликт на Украине. Как отмечает Bloomberg, переговоры состоятся на фоне выдвинутого ранее США предложения о 30-дневном прекращении огня на Украине и попыток европейских стран усилить поддержку Киева. Отметим, Путин ранее высказался в поддержку идеи Вашингтона о перемирии, но подчеркнул, что в этом вопросе есть «нюансы».

    Накануне спецпредставитель американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф указал, что разговор глав государств может состояться в течение этой недели. 13 марта в закрытом формате прошли переговоры Путина и Уиткоффа. Через спецпредставителя Трампа президент России передал информацию и «дополнительные сигналы» для главы Белого дома, заявил Дмитрий Песков. Трамп оценил итоги этой встречи как «очень хорошие и продуктивные».

    Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона готовится к встрече лидеров России и США. Однако он добавил, что президенты встретятся, как только в этом возникнет необходимость. Сейчас, по его словам, контакты между Вашингтоном и Москвой идут «на других уровнях».

    Напомним, первый телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля. Главы России и США обсудили урегулирование конфликта на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, а также перспективы экономических отношений Москвы и Вашингтона. Газета ВЗГЛЯД писала о значении этой беседы.

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    17 марта 2025, 14:14 • Новости дня
    Хинштейн: Корпорация развития Курской области стала центром коррупции
    Хинштейн: Корпорация развития Курской области стала центром коррупции
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что Корпорация развития региона превратилась в структуру расхищения.

    На пресс-конференции, посвященной первым ста дням работы в должности, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил: «Корпорация развития Курской области превратилась в корпорацию расхищения Курской области». Он подчеркнул, что злоупотребления, коррупция и воровство достигли масштабных размеров, передает ТАСС.

    Генеральная прокуратура требует вернуть в федеральный бюджет 3,2 млрд рублей в связи с оборонительными сооружениями, что лишь частично отражает масштаб проблем, добавил Хинштейн. По его словам, это лишь начало пути, так как уже возбуждены многочисленные уголовные дела с не менее значительными ущербами.

    Ранее Хинштейн обвинил руководство «Корпорации развития Курской области» в саботаже из-за невыполнения моратория на застройку в Железногорске.

    Напомним, власти Курской области инициировали проверку Корпорации развития после ареста главы Владимира Лукина и заместителя Игоря Грабина по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

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    17 марта 2025, 16:36 • Новости дня
    Мадрид отказал в виде на жительство российским «оппозиционерам»
    Мадрид отказал в виде на жительство российским «оппозиционерам»
    @ Norbert Eisele-Hein/imagebroker.com/Globlal Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Испании отказались предоставить вид на жительство 65 российским гражданам, которые прибыли в страну по гуманитарным визам, сообщили СМИ.

    Как пишет Pais, среди них журналисты, правозащитники и активисты, которые ожидали скорейшего получения вида на жительство. Они уверяют, что получили такие обещания от представителей испанских властей, но их статус в стране до сих пор не определен, передает РИА «Новости».

    Координатор группы заявляет, что без обещания быстрого получения разрешения на проживание они бы не прибыли в Испанию. Однако источник в Министерстве иностранных дел королевства отмечает, что подобных договоренностей с прибывшими не было, и они не могли рассчитывать на автоматическое предоставление вида на жительство.

    Ранее сообщалось, что испанское правительство планирует ввести ограничения на покупку жилья для нерезидентов из стран, не входящих в Евросоюз, с целью улучшения доступа к жилью для местного населения.

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    17 марта 2025, 21:52 • Новости дня
    Белый дом пообещал незамедлительно обнародовать итоги разговора Путина и Трампа

    Ливитт: Белый дом обнародует итоги разговора Путина и Трампа сразу после его завершения

    Tекст: Вера Басилая

    США незамедлительно обнародуют итоги телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом сразу после его завершения, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Ливитт заявила, что в целях обеспечения прозрачности информация будет предоставлена сразу после завершения разговора, передает РИА «Новости».

    Она также отметила, что либо сам президент США, либо один из его представителей предоставит информацию о результатах переговоров.

    Ранее президент США сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о дате переговоров, в рамках которых будут обсуждаться ключевые вопросы, включая урегулирование ситуации на Украине.

    В Кремле отметили, что новый разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом является значимым шагом в восстановлении двусторонних отношений.

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    17 марта 2025, 12:12 • Новости дня
    Трамп назвал недействительными подписи Байдена под помилованиями

    Bloomberg: Трамп назвал помилования Байдена недействительными из-за использования автопена

    Трамп назвал недействительными подписи Байдена под помилованиями
    @ IMAGO/CNP/MediaPunch/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что помилования, подписанные экс-президентом США Джо Байденом с использованием автопена, недействительны, они могут быть оспорены в судебном порядке, сообщило Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что подписанные Джо Байденом помилования членов Конгресса, которые расследовали события 6 января, недействительны, передает Bloomberg.

    По его словам, документы были подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись, а потому не имеют юридической силы и могут быть оспорены.

    Заявление было сделано в его соцсети Truth Social вскоре после полуночи по времени Вашингтона. Трамп отметил, что Байден подписал документы с помощью автопена. Однако доказательств этому президент США не представил.

    Кроме того, американский лидер считает, что Байден не имел ни малейшего представления о документах, которые были подписаны, и не подписывал их сам.

    «Он ничего о них не знал, а те, кто знал, могли совершить преступление – и подписать их за него», – заявил Трамп.

    Ранее президент США выразил недовольство решением экс-главы Белого дома Джо Байдена об упреждающем помиловании ряда лиц, включая 33 убийц и бывшего главу Комитета начальников штабов Марка Милли.

    Напомним, Байден помиловал лиц, которым угрожал преследованием Дональд Трамп, включая генерала Марка Милли и бывшего директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

    Президент США также пожелал помилованным Байденом заключенным «катиться в ад».

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    18 марта 2025, 02:38 • Новости дня
    ИИ решил многолетнюю загадку супербактерий за два дня

    ИИ решил задачу распространения супербактерий за два дня вместо 10 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    Искусственный интеллект справился с исследовательской задачей по изучению супербактерий всего за два дня, тогда как ученым из Имперского колледжа Лондона на это потребовалось десять лет.

    Искусственный интеллект смог за два дня решить сложную исследовательскую задачу, которую ученые Имперского колледжа Лондона разгадывали десять лет, пишет bioRxiv. Задача касалась изучения механизмов, с помощью которых один тип супербактерии заражает различные виды бактерий и распространяет свою устойчивость к антибиотикам.

    Когда ученые почти завершили свою работу и готовили результаты к публикации, они решили протестировать возможности ИИ, поручив ему аналогичную задачу. К удивлению исследователей, нейросеть достигла тех же результатов всего за два дня, что их поразило и заставило уточнить у разработчика, имел ли ИИ доступ к их наработкам.

    Выяснилось, что ИИ самостоятельно провел анализ и пришел к той же гипотезе, что и ученые. Этот случай подчеркивает потенциал использования искусственного интеллекта в научных исследованиях и открывает новые перспективы для сокращения времени на решение сложных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предложила стратегию для России по завоеванию лидерства в области искусственного интеллекта на мировом рынке.

    Председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий считает, что появление ИИ как нового и потенциально очень мощного ресурса неизбежно повлечет рост конкуренции между людьми, и, вероятно, изменение ее качества, некоторые из вариантов этой конкуренции могут оказаться драматическими.


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    17 марта 2025, 15:07 • Новости дня
    Немецким СМИ запретили показывать нацистские атрибуты ВСУ
    Немецким СМИ запретили показывать нацистские атрибуты ВСУ
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба внешней разведки (СВР) России обвинила западные страны в сокрытии на Украине распространения нацистской идеологии. В частности, немецким СМИ запрещено

    По информации СВР, западные СМИ обязаны игнорировать эту тему и исключать из своих материалов свидетельства использования нацистских символов на Украине, передает РИА «Новости».

    Так, в современной Германии не считают предосудительным приверженность украинцев символам Третьего рейха и игнорируют преступления нацистского периода истории. СВР отмечает, что существующие на Украине нацистские идеи известны, но линия германского правительства демонстрирует молчаливое согласие с этой ситуацией.

    Кроме того, федеральное правительство Германии указало немецким СМИ избегать публикации материалов, где есть фото-видеоматериалах свидетельств использования военнослужащими силовых структур Украины жестов и символов, ассоциируемых с фашистской Германией. Журналистам также предписано «вежливо» просить украинцев скрывать нацистские атрибуты во время съемок, иначе они могут столкнуться с ответственностью, вплоть до уголовной.

    Ранее в освобожденных от ВСУ домах Курской области обнаружили свастику, руны и нацистские лозунги, оставленные украинскими боевиками и иностранными наемниками.

    Глава МИД Сергей Лавров сравнивал ВСУ с гитлеровскими убийцами.

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    17 марта 2025, 21:56 • Новости дня
    Стало известно о рассмотрении властями США вопроса о признании Крыма

    Semafor: Администрация Трампа может признать Крым российской территорией

    Стало известно о рассмотрении властями США вопроса о признании Крыма
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность признания Крыма частью России в рамках соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта, сообщили СМИ.

    Как пишет портал Semafor со ссылкой на источники, администрация президента США рассматривает возможность признания Крыма частью России. Этот шаг может стать одним из пунктов соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По информации портала, представители администрации обсуждают возможность призыва ООН предпринять аналогичные действия по признанию Крыма. При этом окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

    Ранее Белый дом заявил о состоявшихся переговорах представителей США и Украины о возможных территориальных уступках со стороны Киева.

    Напомним, президент США заявил, что Соединенные Штаты обсуждают с Украиной, какие территории будут сохранены, а какие потеряны в результате урегулирования конфликта, а также другие аспекты окончательной договоренности. Кремль ранее назвал данностью статус Крыма, Херсона, Запорожья, ДНР и ЛНР в составе России, в то время как Украина назвала «неприемлемым» отказ от Запорожья и Херсона.

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    17 марта 2025, 19:59 • Новости дня
    Россия отказалась от ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС через Украину

    Ульянов: Россия не пойдет на ротацию экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС через Украину

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия больше не готова осуществлять ротацию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС через территорию Украины из-за опасности маршрута, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на пресс-конференции.

    По его словам, традиционный маршрут стал небезопасным после инцидентов 10 декабря. «Мы уже после событий 10 декабря сказали на внеочередной созванной украинцами сессии МАГАТЭ 12 декабря, что если так пойдет дальше, то придется использовать альтернативный маршрут», – уточнил Ульянов. Однако, по его словам, учитывая пожелания секретариата агентства, Россия согласилась на ротацию 12 февраля, передает ТАСС.

    Последняя ротация наблюдателей, как отметил Ульянов, была нарушена с применением тяжелых вооружений против колонны. «Повторять такие эксперименты, честно говоря, я думаю, мы не будем готовы», – подчеркнул он.

    Напомним, 1 марта на Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ, в составе новой команды три инспектора, маршрут перемещения экспертов впервые пролегал через территорию России.

    До этого в МИД России сообщили, что ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС вновь была сорвана из-за провокаций украинской стороны, отказавшейся пропустить специалистов на территорию станции. Спикер МИД Мария Захарова заявляла, что ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС и Энергодар, пока Россия принимает меры по защите находящихся на станции экспертов МАГАТЭ.

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    17 марта 2025, 21:22 • Новости дня
    Петросян решил внести ясность в ситуацию с отменой концертов и уходом со сцены
    Петросян решил внести ясность в ситуацию с отменой концертов и уходом со сцены
    @ Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Народный артист РСФСР Евгений Петросян сообщил, что слухи об отмене его мартовских концертов не соответствуют действительности и заверил, что его выступления состоятся по плану.

    Петросян опубликовал видеообращение на своем официальном Telegram-канале, в котором опроверг слухи об отмене своих концертов в марте. На видео он пояснил: «Я должен внести кое-какую ясность. Дошел до меня слух, что я отменил в марте все свои концерты, плохо себя чувствую, пора на покой. Не дождетесь, дорогие друзья, те, кто это говорит, не дождетесь!»

    В своем обращении Петросян находился на сцене на фоне декораций и подчеркнул, что в данный момент участвует в репетиции, а на следующий день его ожидает большая съемка продолжительностью шесть часов. Артист также выразил недовольство по поводу действий некоторых журналистов, которые, по его мнению, «портят всю картину» его жизни и «сочиняют небылицы в лицах для того, чтобы взбудоражить население», передает ТАСС.

    Петросян призвал своих зрителей не верить необоснованным слухам и заверил, что его программы продолжат радовать поклонников и в дальнейшем.

    8 марта сообщалось, что Евгений Петросян был госпитализирован в Москве с желудочно-кишечным кровотечением в тяжелом состоянии. Позже на фоне сообщений о госпитализации Петросян опубликовал видеопоздравление с 8 марта.

    Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла слухи о нахождении артиста в реанимации, заявив, что он действительно госпитализирован, но его состояние не является критическим.

    Коментарии (11)
    17 марта 2025, 11:22 • Новости дня
    Уиткофф: Путин и Трамп обсудят соглашение по Черному морю и контроль над ЗАЭС
    Уиткофф: Путин и Трамп обсудят соглашение по Черному морю и контроль над ЗАЭС
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Игорь Иножарский

    В интервью для программы Face the Nation на телеканале CBS News Стив Уиткофф, спецпосланник президента Трампа, отметил, что недавние переговоры с Владимиром Путиным способствовали существенному прогрессу в переговорах о перемирии между Россией и Украиной. По словам Уиткоффа, Путин и Трамп вскоре напрямую обсудят детали перемирия в украинском конфликте.

    Во время интервью для программы Face the Nation на канале CBS News специальный представитель президента Трампа Стив Уиткофф обсудил ситуацию с прекращением огня между Украиной и Россией. Уиткофф рассказал о своих переговорах с Владимиром Путиным, подчеркнув, что удалось достичь значительного прогресса. По его словам, встреча длилась не менее трех часов, обсуждались конкретные вопросы, что позволило сузить разрыв между позициями Украины и России.

    Уиткофф также подтвердил, что в ближайшие дни ожидается звонок между президентами США и России, что свидетельствует о позитивном настрое обеих сторон. Он подчеркнул, что конечные решения будут приниматься президентами, но такой диалог показывает положительную динамику и намерение всех сторон, включая Украину, достичь долговременного мира.

    Кроме того, Уиткофф прокомментировал заявление президента Франции о том, что Россия не искренне стремится к миру. Он заявил, что такие оценки не всегда правильны. Уиткофф отметил, что Россия и США обсуждают отправку технических команд и другие меры, чтобы помочь достичь устойчивого мира. Он также упомянул, что сложная ситуация на границе длиной в 2 тыс. километров требует детального обсуждения.

    Уиткофф пояснил, что 2 тыс. километров не включают в себя Курскую область. «Кроме того, есть ядерный реактор, который поставляет довольно много электроэнергии Украине. С этим нужно разобраться. Есть доступ к портам. Есть возможное соглашение о Черном море», – сказал Уиткофф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник. Украинские официальные лица сообщили британской The Independent, что они смирились с замороженными линиями фронта на время перемирия, но уступка дополнительной территории станет красной чертой для Киева. Россия намерена требовать нейтральный статус Украины и отказ от принятия в НАТО как условие для заключения мирного договора.

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    18 марта 2025, 01:20 • Новости дня
    Белый дом отказал Франции в возврате статуи Свободы

    Пресс-секретарь Белого дома напомнила французам о спасении от немцев благодаря США

    Белый дом отказал Франции в возврате статуи Свободы
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ответила на просьбу французского политика вернуть статую Свободы, напомнив о роли США в освобождении Франции во время Второй мировой войны.

    Как сообщает РИА «Новости», представитель Белого дома Каролин Левитт ответила на требование члена Европарламента Франции Рафаэля Глюксманна о возвращении статуи Свободы.

    Левитт подчеркнула, что США сыграли ключевую роль в освобождении Франции от оккупации в годы Второй мировой войны. «Абсолютно нет. И мой совет этому неназванному французскому политику низкого уровня – напомнить им, что только из-за Соединенных Штатов Америки французы сейчас не говорят по-немецки», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн призвал США вернуть статую Свободы, символизирующую демократию, обратно во Францию, в знак несогласия с их политикой, которая, по его мнению, не демонстрирует приверженности демократическим ценностям.

    Напомним, статуя Свободы была изготовлена в конце 19 века во Франции и затем доставлена в США.

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