Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.6 комментариев
Актера Дюжева оштрафовали за уклонение от административного наказания
Мировой судья в Москве признал актера Дмитрия Дюжева виновным по административной статье об уклонении от другого административного наказания и назначил ему штраф в 10 тыс. рублей.
Мировой судья судебного участка № 183 района Очаково-Матвеевское вынес постановление о признании актера виновным, ему назначили штраф в 10 тыс. рублей, передает ТАСС.
За уклонение от исполнения административного наказания предусмотрены повторный штраф, административный арест или обязательные работы. Рассмотрение таких дел находится в компетенции мировых судей.
В апреле 2024 года певца Филиппа Киркорова оштрафовали за неуплату другого административного штрафа.
В мае 2025 года актеру Игорю Вернику назначили новый штраф за неуплату в срок другого штрафа.