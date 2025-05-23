Суд в Москве оштрафовал Верника за неуплату другого штрафа

ВЦИОМ: 82% россиян считают, что в стране есть все условия для самореализации молодежи

Tекст: Вера Басилая

Как сообщается на сайте ВЦИОМ, уровень информированности о платформе «Россия – страна возможностей» за последние пять лет значительно вырос: сейчас о ней знают 46% россиян, что почти в полтора раза больше, чем в 2020 году.

Пик интереса к проектам пришелся на 2019 год, а в последующие годы показатель держался на уровне 61-69%, что, по мнению ВЦИОМ, говорит о закреплении платформы как узнаваемого и авторитетного бренда.

ВЦИОМ отмечает, что 82% россиян считают, что в стране созданы все условия для самореализации молодежи, а 70% уверены в наличии таких условий в своем регионе. За пять лет этот показатель увеличился в 1,3 и 1,5 раза соответственно.

При этом 66% опрошенных убеждены, что проекты платформы «Россия – страна возможностей» способствуют самореализации молодежи.

Более двух третей респондентов (68%) хотели бы, чтобы их дети или внуки принимали участие в проектах платформы.

В опросе 16 мая приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.