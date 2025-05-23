Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.5 комментариев
Суд в Москве оштрафовал Верника за неуплату другого штрафа
В отношении актера Игоря Верника вынесено постановление о новом штрафе за неуплату в срок другого штрафа, сообщил мировой суд в Москве.
«Вынесено постановление о назначении административного наказания», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Подробности нарушения, за которое был назначен первый штраф, не раскрываются. В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП неуплата административного штрафа в срок предусматривает наказание в виде штрафа в двукратном размере, административного ареста на срок до 15 суток либо обязательных работ на срок до 50 часов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2019 году Верника оштрафовали после проезда по пешеходной зоне в Камергерском переулке Москвы.