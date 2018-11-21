Верника оштрафовали за проезд по пешеходной зоне в Москве

Актера и телеведущего Игоря Верника оштрафовали после проезда по пешеходной зоне в Камергерском переулке Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Верник признан виновным в езде по тротуарам и оштрафован на 500 рублей», – сообщил источник ТАСС.

Сам Верник сообщил, что у него было разрешение на проезд по пешеходной зоне, и таким способом он добирался на работу в МХТ им. Чехова, сообщает Telegram-канал Mash.

Пресс-атташе МХТ им. Чехова Мария Малкина также заявила, что театр имеет официально оформленное разрешение на въезд в Камергерский переулок для сотрудников театра.

В пятницу СМИ опубликовали видео, в котором мужчина за рулем внедорожника проехался по пешеходной зоне в Камергерском переулке. По данным журналистов, водителем был актер Игорь Верник. Журналистка Ксения Собчак объяснила, что таким образом Верник добирался до работы – к служебному въезду МХТ им. Чехова.

По факту езды Верника по пешеходной зоне в Москве было начато расследование.