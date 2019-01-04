Собчак назвала причину езды Верника по пешеходной зоне в Москве

Журналистка Ксения Собчак объяснила причину езды актера Игоря Верника по пешеходной зоне в Москве.

«Почему никто не знает, что к служебному въезду МХТа можно въехать только так! То есть каждый день не только Верник, но все, кто там работают, вынуждены проезжать этот участок, чтобы въехать на служебную парковку!», – сообщила Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Между тем, Telegram-канал «Глядь!» отмечает, что «расстояние от Тверской до МХТ – 100 метров пешком», которые «вполне можно пройти по нашей все хорошеющей столице».

«Сто метров, Игорь!», – подчеркивает «Глядь!», обращаясь к Вернику.

Напомним, СМИ опубликовали видеоролик, в котором мужчина за рулем внедорожника проехался по пешеходной зоне в Камергерском переулке Москвы; по данным СМИ, водителем машины был Игорь Верник.