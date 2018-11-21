Представитель Верника высказалась о поездке артиста по пешеходной зоне

Представитель актера и телеведущего Игоря Верника Анна Чернавских высказалась о том, что артист якобы проехался по пешеходной зоне в Москве на автомобиле.

В пятницу СМИ опубликовали видеоролик, в котором мужчина за рулем внедорожника проехался по пешеходной зоне в Камергерском переулке Москвы; по данным СМИ, водителем машины был актер Игорь Верник.

«Скорее всего, это какая-то ложная информация», – сообщила она, передает РЕН-ТВ.