Игорь Верник проехал сквозь толпу на машине в пешеходной зоне Москвы

Актер и телеведущий Игорь Верник прокатился на своем внедорожнике по пешеходной зоне в Москве, сообщают СМИ.

Инцидент произошел в Камергерском переулке, передает «Москва 24». Также телеканал опубликовал видеозапись с места происшествия, которую им прислал зритель.

Отмечается, что Верник на своем автомобиле проехал сквозь толпу людей. По тем же данным, машину сопровождали охранники, старающиеся оградить артиста и его Range Rover от пешеходов.

На видео запечатлено высказывание одного из очевидцев события: «Пропустите, Верник едет, пропустите».

В октябре сообщалось, что актер Алексей Панин якобы проехал на Gelandewagen по главной пешеходной улице Саратова.