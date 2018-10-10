Панин на Gelandewagen проехал с дочерью по главной пешеходной улице Саратова

Проводится проверка информации о проезде машины по пешеходной зоне в Саратове, сообщила глава пресс-службы областной ГИБДД Елена Морозова. За рулем автомобиля, предположительно, находился актер Алексей Панин.

Морозова сообщила, что нарушителя «привлекут к административной ответственности», если «факт проезда автомобиля по пешеходной зоне в Саратове» подтвердится, передает РИА «Новости».

«Комсомольская правда» пишет, что актер проехал на автомобиле Gelandewagen по главной пешеходной улице города – проспекту Кирова

Депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков в субботу в своем Telegram-канале разместил видео, на котором запечатлено нарушение.

Голос за кадром при этом заявляет: «Чисто по-саратовски, по пешеходной улице». Предполагается, что эти слова произносит Панин в разговоре с дочерью, которая в ответ заявляет: «Папа, нас за это посадят».

Панков заявил, что «уровень хамства на этом видео зашкаливает». По мнению депутата, выложив видео, Панин решил «хайпануть». Как заявил Панков, «дурость, хамство и наглость должны получить оценку правоохранительных органов». Он предположил, что «хамство футболистов» Панину «разум затмило».

«Возможно, тоже как-то «прославиться» дурным поступком захотел», – предположил депутат.

Другой ролик Панин в субботу разместил на своей странице в Instagram с хештегом #снимаемкино, на нем запечатлено, как черный внедорожник стоит на проспекте Кирова, а актер с дочерью садятся в него со словами: «Актриса Анна Панина отснялась в моем кино «Я вернулся».

Напомним, дочь актера не в первый раз оказывается втянута в инцидент с его участием. Так, в августе Панин захотел покинуть самолет, из-за чего авиакомпания «Россия» заявила о намерении взыскать с него убытки за задержку рейса. Однако полиция не нашла вины Панина в инциденте в аэропорту. Актер тогда летел с дочерью.