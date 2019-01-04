Полиция начала расследование по факту езды Верника по пешеходной зоне столицы

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5 января, суббота | Последнее обновление — 01:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Трамп предупредил о готовности объявить в США чрезвычайное положение
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Чего ждать от цен в 2019-м
Японцы раньше времени стали считать Курилы своими
В разработке российского ракетного оружия достигнут прорыв
Ради выживания Литва готова отказаться от важнейшей антироссийской меры
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
«Украинская автокефалия» не режет якутских оленей
Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Если тебе говорят о необходимости автокефалии, хотя она не останавливает стрельбу, не восстанавливает производство, не дает ни хлеба, ни по большому счету зрелищ – то это про фантомы. Подробности...
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Государство использует китайский метод для отбора людей во власть
Олег Матвейчев, профессор НИУ-ВШЭ, член Экспертного совета ЭИСИ
Уже сегодня в России перестает доминировать геронтократия, привыкшая главенствовать в стране начиная с 80-х годов, внеся значительный вклад в гибель СССР. Подробности...
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На Новый год Донецк живет, надеется и радуется
Андрей Бабицкий, журналист
В Донецке Новый год отмечают так же, как и в российских городах. Может быть, чуть отчаянней и веселее, поскольку праздник дает возможность хотя бы на время забыть об усталости и раздражении. Подробности...
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Как Путин исполняет желания детей
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После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом
За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушенияПодробности...
Мировые столицы украсились елками
Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огнейПодробности...
Путин выполнил пять детских желаний
Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детейПодробности...
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