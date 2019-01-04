Полиция начала расследование по факту езды Верника по пешеходной зоне столицы

Правоохранителями начато административное расследование по факту движения автомобиля актера и телеведущего Игоря Верника по пешеходной зоне в Камергерском переулке российской столицы.

По результатам административного расследования будет принято решение о привлечении к ответственности водителя, передает ТАСС.

«Владелец автомобиля вызван в территориальное подразделение ДПС для дачи объяснений», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Тем временем в Московском Художественном академическом театре имени Чехова заявили, что МХТ имеет официально оформленное в Департаменте транспорта Москвы разрешение на въезд в Камергерский переулок для сотрудников театра, в число которых входит и актер Игорь Верник.

«В связи с тем, что МХТ имени Чехова находится в самом центре города, в пешеходной зоне, театр имеет официально оформленное разрешение на въезд в Камергерский переулок для сотрудников театра, а также для провоза декораций», – сообщила пресс-атташе МХТ Мария Малкина.

Она уточнила, что 3 января Верник ехал в театр для участия в спектакле «№13D».

«Он въезжал на пешеходную зону, так как имеет соответствующее разрешение, пульт для открывания шлагбаума со стороны Тверской улицы. Он также соблюдал скоростной режим. Этим въездом пользуются все сотрудники», – рассказала пресс-атташе театра.

Ранее журналистка Ксения Собчак объяснила причину езды Верника по пешеходной зоне в Москве.