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Киркорова наказали за неуплату штрафа
Киркоров оштрафован на 6 тыс. рублей за неуплату другого штрафа
Певца Филиппа Киркорова оштрафовали за неуплату другого административного штрафа, такое решение принял мировой судья Таганского района Москвы.
Киркоров признан виновным в административном правонарушении «Уклонение от исполнения административного наказания», ему назначили штраф в 6 тыс. рублей, указали в суде ТАСС.
Там пояснили, что этот штраф вдвое выше неуплаченного ранее административного штрафа.
В марте появлялись сообщения о том, что ФНС якобы заблокировала счета творческого центра Киркорова и принадлежащего ему магазина одежды из-за просроченной задолженности по налогам в 4,2 тыс. рублей.
Летом 2022 года Таганский райсуд оштрафовал Киркорова за неуплату штрафа за парковку в неположенном месте на 6 тыс. рублей.