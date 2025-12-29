Любимова раскрыла посещаемость кинотеатров России в 2025 году

Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.0 комментариев
Любимова: Кинотеатры России в 2025 году посетили 116 млн зрителей
Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что российские кинотеатры в 2025 году посетили порядка 116 млн зрителей, передает РИА «Новости».
По словам Любимовой, показы отечественных фильмов собрали более 91 млн зрителей, что составляет 79% от общего числа посещений всех киносеансов. Это подтверждает высокий интерес публики к российскому кинематографу.
Минкульт также ожидает, что в 2026 году посещаемость сеансов российских фильмов возрастет еще на 10 млн зрителей. При этом общий объем рынка кинопроката по итогам 2025 года, как прогнозирует ведомство, достигнет 50 млрд рублей.
Опора на культурный суверенитет стала одной из главных тенденций 2025 года.