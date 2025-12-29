«Отмена» России не удалась еще и потому, что нашу страну в мире некем и нечем заменить. Не только наши нефть и газ, но и наше искусство, нашу науку, наш спорт. Без нас неинтересно.0 комментариев
Путин направил два венка на церемонию прощания с Алентовой
Президент Владимир Путин направил два венка на церемонию прощания с народной артисткой Верой Алентовой, церемония проходит на основной сцене Московского драматического театра имени Пушкина, где артистка служила 60 лет.
Гроб с телом Алентовой установили на сцене театра, а сама панихида проходит с 11.00 до 13.00 мск, передает ТАСС.
На сайте Кремля были опубликованы соболезнования Путина. «Светлая память о Вере Алентовой навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех почитателей ее самобытного дарования», – говорится в сообщении главы государства.
Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с мужем, Владимиром Меньшовым. Друзья, коллеги и поклонники начали собираться у театра примерно за час до начала церемонии. На Тверском бульваре, около памятника Александру Таирову и Алисе Коонен, коллектив театра организовал фотовыставку, посвященную артистке, где представлены кадры из ее известных спектаклей.
На месте одной из афиш у театра, посвященной спектаклю «Мадам Рубинштейн» с Алентовой в главной роли, появился стихийный мемориал. Жители Москвы и поклонники актрисы продолжали нести к нему цветы в течение нескольких дней после ее смерти.
Напомним, Алентова скончалась 25 декабря на 84-м году жизни.
На похоронах народного артиста РФ Анатолия Лобоцкого ей стало плохо, артистку госпитализировали, однако врачам не удалось спасти ее жизнь.