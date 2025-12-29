Bloomberg: Переговоры Трампа и Зеленского не принесли прорыва

Tекст: Алексей Дегтярёв

На переговорах Трамп заявил, что достигнут «существенный прогресс», однако путь к подписанию соглашения может занять еще несколько недель, пишет Bloomberg.

Зеленский сообщил, что стороны согласовали 90% мирного плана, а гарантии безопасности между США и Украиной полностью согласованы, но по-прежнему остаются нерешенными вопросы, касающиеся Донбасса и некоторых других направлений.

Зеленский подчеркнул, что для окончательного завершения процесса необходима ясность по статусу восточных территорий и будущему Запорожской АЭС. Трамп выразил готовность выступить перед украинским парламентом и провести возможную трехстороннюю встречу с Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Было объявлено о планах на встречу с европейскими лидерами в январе, которая пройдет в Вашингтоне.

Переговоры происходили на фоне телефонной беседы Трампа с Путиным, в ходе которой лидеры обменялись мнениями о вариантах будущего мирного соглашения. В совместной беседе с европейскими лидерами, среди которых были президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц, обсуждалась роль Европы в гарантиях безопасности для Украины. Трамп подчеркнул, что Европа должна взять на себя значительную часть таких обязательств, а США окажут европейцам полную поддержку.

По данным источников агентства, среди главных камней преткновения остаются положение Донбасса, будущее военного статуса Украины и вопросы по замороженным российским активам в западных странах.

Москва настаивает на предоставлении гарантий нейтрального статуса Украины, отказе от расширения НАТО на восток и снятии части санкций. Зеленский отверг требование России о передаче территорий и предложил создать демилитаризованную зону при одновременном отводе российских войск, однако Кремль не поддерживает подобную концепцию.

Разногласия сохраняются и по судьбе Запорожской АЭС: Киев настаивает на совместном управлении станцией с США, тогда как Вашингтон предлагает трехстороннюю схему. Украинская сторона продолжает добиваться санкционного и политического давления на Россию, чтобы ускорить достижение соглашения, однако Москва настаивает на комплексных уступках по ряду ключевых позиций.

Ранее политолог Алексей Чеснаков отмечал, что на встрече во Флориде обсуждение американских гарантий безопасности для Украины стало главным вопросом переговоров, но конкретного прогресса по территориальной теме не последовало.

Политолог Федор Лукьянов заметил, что Трамп дает время ВС России решать вопросы по Украине военными средствами.

Сам президент США заявлял, что не исключает возможного референдума для мирного урегулирования на Украине. Он пояснял, что в ходе переговоров с Зеленским не шла речь о перемирии и остановке огня для проведения референдума.