Пограничники Украины назвали количество пытающихся сбежать с Украины мужчин

Tекст: Алексей Дегтярёв

Свыше 68 тыс. военнообязанных граждан пытались пересечь государственную границу с февраля 2022 года, сказал Демченко в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости». Более 70 человек погибли при попытке побега.

Порядка 4 тыс. нарушений зафиксировано непосредственно в пунктах пропуска, остальные беглецы выбирали маршруты на «зеленом» участке границы.

Наибольшее число попыток нелегального выезда отмечается на украинско-румынской границе, где поймали около 30 тыс. уклонистов. Демченко отметил, что несмотря на некоторое снижение активности нарушителей в последнее время, количество желающих сбежать с Украины остается высоким.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году украинские пограничники задержали на границе с Белоруссией 1424 уклониста.