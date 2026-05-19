Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.3 комментария
Пограничники Украины назвали количество пытающихся сбежать с Украины мужчин
С февраля 2022 года украинские пограничники задержали более 68 тыс. военнообязанных мужчин, пытавшихся покинуть страну, при этом десятки человек погибли, заявил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Свыше 68 тыс. военнообязанных граждан пытались пересечь государственную границу с февраля 2022 года, сказал Демченко в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости». Более 70 человек погибли при попытке побега.
Порядка 4 тыс. нарушений зафиксировано непосредственно в пунктах пропуска, остальные беглецы выбирали маршруты на «зеленом» участке границы.
Наибольшее число попыток нелегального выезда отмечается на украинско-румынской границе, где поймали около 30 тыс. уклонистов. Демченко отметил, что несмотря на некоторое снижение активности нарушителей в последнее время, количество желающих сбежать с Украины остается высоким.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году украинские пограничники задержали на границе с Белоруссией 1424 уклониста.