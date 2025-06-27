Путин: Россия готова к новым переговорам с Украиной

Путин сообщил о готовности к новому раунду переговоров с Украиной

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия готова начать новый раунд переговоров с Украиной, сообщил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, передает ТАСС. По словам главы государства, стороны ранее договорились приступить к третьему этапу диалога после выполнения договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

Путин заявил: «Договаривались таким образом, что после завершения вот этой стадии [выполнения договоренностей, достигнутых ранее в Стамбуле] мы проводим третий раунд переговоров. В целом мы к этому готовы».

Президент добавил, что Москва готова провести следующий раунд переговоров с Украиной именно в Стамбуле. «Нужно согласовать место, время [следующего раунда переговоров]. Рассчитываю, что президент Турецкой Республики господин Эрдоган остается на своих позициях по поддержке этого процесса. Мы ему за это очень благодарны. Мы готовы такую встречу провести в Стамбуле», – сообщил глава государства.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что переговоры между Москвой и Киевом движутся в правильном направлении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что продолжение диалога между Москвой и Киевом обсудят после завершения выполнения гуманитарных соглашений, достигнутых в Стамбуле.

Песков также сообщил, что диалог по проектам меморандумов об урегулировании ситуации на Украине в настоящее время не ведется.